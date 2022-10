Il giovane talento arriva al Palazzetto dello Sport di Roma per far ballare tutti i suoi fan. Ecco come raggiungere il concerto, gli orari e l'ordine delle canzoni che porterà sul palco.

Il vincitore della categoria canto di Amici 20 è pronto ad esibirsi sul palco romano. A soli 19 anni ha già fatto numeri da record, scalato classifiche, ottenuto diciassette dischi di platino e due ori. Insomma sembra proprio che sia nata una nuova stella del genere Pop Urban.

Tutto sul suo imperdibile concerto del 19 ottobre a Roma, orari, come raggiungere il Palazzetto e la scelatta delle canzoni.

Sangiovanni al Palazzetto dello Sport: cosa sapere sul concerto e come arrivare

Giovanni Pietro Damian per i fan Sangiovanni o Sangio, torna finalmente a Roma con un incredibile concerto. Il giovanissimo e talentuoso cantautore si esibirà mercoledì 19 ottobre alle h 21.00 al Palazzetto dello sport a Roma.

Tra le canzoni non poteva non essere presente Farfalle, canzone con cui ha calcato per la prima volta il palco dell’Ariston a febbraio 2022, e Fluo il nuovo singolo che avrà occasione di cantare dal vivo per la prima volta proprio durante il concerto.

Come arrivare al Palazzetto dello Sport

Sarete felici di scoprire che è possibile arrivare al concerto sia con la vostra macchine che con i mezzi pubblici.

Con i mezzi pubblici

Se arrivate in treno è consigliabile arrivare fino alla stazione centrale di Roma Termini per poi prendere la metropolitana, linea B, e scendere alla fermata EUR-Palasport. Se preferite optare per l’autobus, vi basterà prendere una qualsiasi linea che vada verso il quartiere EUR.

In macchina

Se amate spostarvi con il proprio mezzo raggiungere il Palazzetto dello Sport non è per niente complicato: arrivando dal Grande Raccordo Anulare dovete dirigervi verso l’uscita EUR - Roma Centro (numero 26).

La scaletta completa del concerto di Sangio

Tra le canzoni con cui l'artista ha deciso di esibirsi, certamente qualcuno già la conoscerete, ma nella scaletta è presente anche un brano inedito "Fluo" il nuovo singolo che, per la prima volta, l’amato Sangio canterà dal vivo.

Ecco la scaletta delle canzoni con cui si esibirà a Roma:

Cadere volare

Che gente siamo

Farfalle Duedinotte

Lady Hype

Amica mia

Raggi gamma

Non+

Scossa

Perderci (Forti)

Cortocircuito

Parolacce

Sigarette alla menta

Titanic

Gucci Bag

Tutta la notte

Perso nel buio

Cielo dammi la luna

Se mi aiuti

Malibu