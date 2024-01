Sanremo 2024, Finiscimi di Sangiovanni: testo e significato

Sono passati due anni dall'ultima esibizione di Sangiovanni a Sanremo e, nel mezzo, diverse hit che hanno scaldato le estati dei più giovani. Adesso Sangiovanni torna sul palco dell'Ariston con "Finiscimi", un brano che porta la sua firma.

Ecco testo e significato della canzone in gara.

Finiscimi, il testo di Sangiovanni

Testo di Sangiovanni - P. Miano - F. Campedelli - A. Ferrara - F. Vaccari Ed. Sugarmusic/Roof Top/So Much Love Publishing/Me Next/ Cash and Carter - Milano - Burbank - Milano

Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola

Le tue le conservo ancora

Che cosa penserai

Chissà cosa farai

Scarabocchi sui miei libri

Mi leggi tra le righe

Non riesco più a gestirmi

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola

Non ti vedevo pronta

Non avevo il coraggio

Di fare questo passo

E ora che l’abbiamo fatto

Capisco che ho lasciato

Con cosa son rimasto

Con ‘sta nostalgia del cazzo

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Non basterà se ti chiederò scusa per riaverti con me

Non basterà se ti scrivo una lettera questa è l’ultima

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Il significato di "Finiscimi"

Finiscimi è una ballata di cui sentiremo certamente parlare. Tonalità r&b con cui Sangiovanni scrive una lettera in cui parlare dei tanti errori commessi.

"Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità", questo è il ritornello del brano. Ci sarà una assoluzione dopo tutta questa sinceritàò?

