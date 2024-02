Sangiovanni si ritira dalla musica: i motivi della clamorosa decisione

Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. Inizia così il lungo post su Instagram con cui Sangiovanni ha comunicato ai suo fan che ha deciso di ritirarsi per un periodo.

A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. Con molto umiltà, il giovanissimo cantante ha ammesso di aver bisogno di un momento di pausa dai concerti, dalle interviste a dall'attenzione mediatica. Come mai questa decisione così drastica?

Sangiovanni si ritira, ecco il motivo spiegato dal cantante

Per Sangiovanni, chiamato dai fan Sangio, non è un periodo facile. Lo ha detto lui stesso in un lungo post pubblicato il 15 febbraio sul suo profilo Instagram, dove è solito condividere i suoi stati d'animo con i fan.

Così Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni, si ritira - almeno per un po'- dalla scena musicale. C'è già chi cerca di capire il motivo di una tale decisione, avvenuta a pochi giorni dalla partecipazione al festival di Sanremo. La competizione non è stata esattamente un successo per lui: si è aggiudicato il penultimo posto. Tuttavia, come lui stesso ci tiene a precisare, l'esito di Sanremo non sarebbe il motivo dietro alla decisione di prendersi una pausa.

Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti.

E allora qual è il motivo del ritiro? A giudicare dalle sue parole, si tratterebbe di ragioni puramente personali e non lavorative. Non sappiamo se la rottura con Giulia Stabile, la ballerina di Amici, possa aver influenzato la decisione.

Concerti rimandati

Sempre nello stesso post, Sangiovanni ha comunicato che sia l'uscita dell'album "Privacy" sia i concerti in programma sono rimandati. Il cantante non ha comunicato alcuna data alternativa, ma assicura che chi avesse già acquistato i biglietti per il concerto al forum di Assago del 5 ottobre 2024 sarà rimborsato. Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram ci sono i dettagli per chiedere il rimborso del disco o del biglietto del concerto.