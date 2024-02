Sanremo 2024, le auto che gli ospiti potrebbero sfoggiare al Festival

Il Festival di Sanremo 2024 sta scaldando i motori e, a breve, tutti gli ospiti arriveranno nella città dei fiori. Con quali auto giungeranno in Liguria? Gli artisti in questione hanno passioni ben note.

Sanremo 2024: che auto amano gli ospiti della kermesse?

In scena dal 6 al 10 febbraio 2024, il Festival di Sanremo terrà incollati allo schermo milioni di telespettatori. Qualcuno avrà la fortuna di essere nella città dei fiori e, magari, di riuscire ad intercettare qualche personaggio famoso. Oltre ai 30 cantanti in gari, nella cittadina ligure sono attesi anche diversi ospiti. Questi potrebbero giungere a destinazione con le proprie auto. Alcuni di loro, infatti, non hanno mai nascosto la passione per le due e/o le quattro ruote.

Senza ombra di dubbio, tra i Vip più attesi a Sanremo 2024 c'è Russell Crowe, che ha recentemente rivelato di aver scoperto di avere origini italiane. L'attore neozelandese, 59 candeline all'attivo, è diventato famoso in tutto il mondo grazie al film Il Gladiatore. Vincitore di un Premio Oscar e un Golden Globe, il divo nutre un amore profondo per la Bentley Continental, auto che custodisce gelosamente nel suo garage. Considerando che in Italia arriverà in aereo, potrebbe giungere al Festival alla guida di un altro mezzo, tra l'altro nostrano, che non ha mai nascosto di adorare: la Lambretta 150.

Altro artista atteso a Sanremo è Eros Ramazzotti. A differenza di Russell Crowe, il cantante di Terra Promessa potrebbe arrivare all'Ariston alla guida della sua Audi RS6. Marco Mengoni, vincitore per ben due volte del Festival e nel 2024 scelto come co-conduttore, ama in egual misura le auto e le moto. Al momento, nel suo garage ci sono: una Triumph Bonneville con livrea nera personalizzata e una Peugeot Rcs Asphalt. Sceglierà le due ruote o la coupé veloce e compatta?

Sanremo 2024: le due e quattro ruote protagoniste del Festival

A Sanremo 2024 è atteso anche Lazza, grande amante delle automobili. Il cantante di Cenere, brano con cui lo scorso anno si è classificato secondo al Festival, possiede tre vetture di livello: un'Audi TT, una Porsche Cayenne e un Suv sportivo. Preferenze simili per Arisa, che è proprietaria di una Q2 Audi, Suv del marchio tedesco comodo e prestante.

Infine, al Festival è atteso Bob Sinclair, che animerà la nave Costa Crociere, attraccata nel mare della città ligure. Il celebre dj francese arriverà nel Belpaese in aereo, ma non ha mai nascosto la sua grande passione per le Ferrari. Pensate che l'artista ha visitato Maranello nel 2012, provando in pista una 458 Spider.

Insomma, a Sanremo c'è gran fermento, non solo per tutti i cantanti e gli ospiti che arriveranno, ma anche per le auto di livello che sfrecceranno per le vie della città.