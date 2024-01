Sanremo 2024: chi sono gli autori dei testi delle canzoni in gara

I nomi degli autori delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 e i cantanti per cui hanno realizzato i brani.

Chi sono gli autori delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024? Si tratta di persone che lavorano dietro le quinte di cui si conosce, in molti casi, solo il nome. Strano a dirsi, ma indirettamente partecipano anche loro al Festival in quanto senza gli autori molte canzoni in gara non esisterebbero nemmeno. Scopriamo allora i nomi di questi artisti e quali canzoni hanno scritto.

Chi sono gli autori delle canzoni di Sanremo 2024

Come ogni anno, il presentatore del Festival, oltre ad annunciare il nome del cantante che si esibirà e il titolo della canzone, pronuncia alcuni nomi che non sono citati a caso. Si tratta degli autori dei testi delle canzoni in gara e in alcuni casi anche coloro che producono il brano, realizzano la musica e gli arrangiamenti. Molti di questi autori scrivono più brani per altri artisti in gara. Quest'anno gli autori sono ben 13 e la maggior parte di essi hanno composto diversi brani. Ecco il resoconto:

• Davide Petrella ha realizzato 4 brani per 4 artisti diversi (Emma, Ghali, Rose Villain, The Kolors);

• Jacopo Ettorre ha realizzato 4 brani per 4 artisti diversi (Alessandra Amoroso, BNKR 44, Fred De Palma, Mahmood)

• Paolo Antonacci ha realizzato 3 brani per 4 artisti diversi (Annalisa, Emma, Geolier)

• Cheope ha realizzato 3 brani per 3 artisti diversi (Dargen D’Amico, Fiorella Mannoia, Ricchi e Poveri)

• Francesco Catitti ha realizzato 3 brani per 3 artisti diversi (Clara, Mahmood, The Kolors)

• Edwyn Roberts ha realizzato 3 brani per 3 artisti diversi (Dargen D’Amico, Il Volo, Ricchi e Poveri)

• Stefano Marletta ha realizzato 3 brani per 3 artisti diversi (Dargen D’Amico, Il Volo, Ricchi e Poveri)

• Dardust ha realizzato 2 brani per 2 artisti diversi (Angelina Mango, Renga e Nek)

• Davide Simonetta ha realizzato 2 brani per 2 artisti diversi (Annalisa, Geolier)

• Federica Abbate ha realizzato 2 brani per 2 artisti diversi (Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia)

• Michelangelo ha realizzato 2 brani per 2 artisti diversi (Geolier, Ghali)

• Andrea Ferrara aka Sixpm ha realizzato 2 brani per 2 artisti diversi (Rose Villain, Sangiovanni)

• Julien Boverod ha realizzato 2 brani per 2 artisti diversi (Emma, Fred De Palma).

I brani in gara

Le canzoni in gara al Festival sono state già annunciate tempo fa e sono le seguenti:

• Alessandra Amoroso - Fino a qui ;

• Alfa - Vai! ;

• Angelina Mango - La noia ;

• Annalisa - Sinceramente ;

• Big Mama - La rabbia non ti basta ;

• Bnkr 44 - Governo Punk ;

• Clara - Diamanti grezzi ;

• Dargen D'Amico - Onda alta ;

• Diodato - Ti muovi ;

• Emma - Apnea ;

• Fiorella Mannoia - Mariposa ;

• Fred De Palma - Il cielo non ci vuole ;

• Gazzelle - Tutto qui ;

• Geolier - I p' me, tu p' te ;

• Ghali - Casa mia ;

• Il tre - Fragili ;

• Il volo - Capolavoro ;

• Irama - Tu no ;

• La Sad - Autodistruttivo ;

• Loredana Bertè - Pazza ;

• Mahmood - Tuta Gold ;

• Mannini - Spettacolare ;

• Mr. Rain - Due altalene ;

• Negramaro - Ricominciamo tutto ;

• Francesco Renga & Nek - Pazzo di te ;

• Ricchi e poveri - Ma non tutta la vita ;

• Rose Villain - Click Boom! ;

• Sangiovanni - Finiscimi ;

• I Santi francesi - L'amore in bocca ;

• The Kolors - Un ragazzo una ragazza.

Leggi anche: Sanremo, le pagelle delle canzoni in gara al Festival: ecco chi è in testa alla classifica