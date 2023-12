Sanremo 2024: Amadeus annuncia i cantani in gara. Ecco chi sono

Il Tg1 ha divulgato la lista dei partecipanti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, svelando i dettagli della competizione musicale che si terrà all'Ariston dal 6 al 10 febbraio.

Amadeus, nel suo quinto e apparentemente ultimo mandato come direttore artistico, ha presentato un elenco di 30 cantanti, di cui 27 sono artisti di fama consolidata e tre emergenti, una novità rispetto ai 26 partecipanti del 2023.

I Protagonisti suddivisi per Categoria

Per una comprensione più approfondita del panorama musicale in gara, è interessante esaminare i partecipanti attraverso una suddivisione in categorie distintive.

Nei "Signori dello Streaming," tra cui Geolier, Ghali e Sangiovanni, vediamo figure che dominano l'era della musica liquida, attirando un vasto pubblico online. Nella categoria dei "Grandi Vecchi," rappresentata da Ricchi e Poveri, Loredana Berté e Fiorella Mannoia, emergono esperienze musicali consolidate, offrendo un'interessante contrapposizione generazionale. Gli "Ex Giovani," con debuttanti come Negramaro e veterani come Francesco Renga, Nek, Dargen D’Amico, Gazzelle e Fred De Palma, compongono una categoria che fonde nuove proposte e artisti già affermati.

La sezione dei "Tormentonisti di Professione," con Annalisa, Angelina Mango, The Kolors e Mr. Rain, mette in luce il talento nel creare brani orecchiabili e di successo. Gli "Habitué di Sanremo," rappresentati da Mahmood, Diodato, Emma Marrone, Irama e Alessandra Amoroso, sono veterani del Festival con diverse partecipazioni e, in alcuni casi, vittorie alle spalle. Infine, le "Scommesse Totali," tra cui La Sad, Rose Villain, Maninni, Il Tre, Big Mama e Alfa, portano uno stile unico e sono pronti a sorprendere il pubblico con la loro originalità.

Di seguito, la lista completa dei Big in gara:

• Fiorella Mannoia

• Geolier

• Dargen D'Amico

• Emma

• Fred De Palma

• Angelina Mango

• La Sad

• Diodato

• Il Tre

• Francesco Renga e Nek

• Sangiovanni

• Alfa

• Il Volo

• Alessandra Amoroso

• Gazzelle

• Negramaro

• Irama

• Rose Villain

• Mahmood

• Loredana Bertè

• The Kolors

• Big Mama

• Ghali

• Annalisa

• Mr.Rain

• Maninni

• Ricchi e Poveri

L'Allargamento della Gara a 30 Artisti

Amadeus ha ammesso che la selezione finale è stata frutto di un lungo processo, partendo da oltre 400 proposte, ridotte successivamente a 50 candidati papabili. La lista definitiva è ora composta da 27 grandi cantanti, a cui si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani. Amadeus ha enfatizzato che questi artisti sono i "superospiti" e i "reali protagonisti" del Festival, aspettando con impazienza di condividerli con il pubblico il 6 febbraio.

I Conduttori e gli Ospiti Speciali

Le cinque serate saranno guidate da un team di conduttori di alto livello, tra cui il vincitore dell'edizione precedente Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. Tra gli ospiti, il ritorno di Giovanni Allevi sulle scene dopo problemi di salute, mentre il Prima Festival sarà affidato a Paola & Chiara.

Timing e Aspettative Pubblicitarie

Per quanto riguarda gli orari delle serate, i fan dovranno prepararsi a nottate lunghe, poiché si prevede che non si andrà a letto prima delle 2 del mattino. Questa scelta mira a soddisfare le esigenze di raccolta pubblicitaria della Rai, che, sotto la guida di Amadeus, ha costantemente alzato l'asticella. Nell'edizione precedente, i ricavi sono stati impressionanti, raggiungendo la cifra di 50 milioni di euro.

Con la lista completa dei partecipanti, i conduttori di prestigio e gli ospiti speciali, Sanremo 2024 si prospetta come un evento di rilievo nella scena musicale italiana moderna, non solo un appuntamento tradizionale. Gli appassionati avranno l'opportunità di immergersi in una settimana di esibizioni uniche, aspettandosi il meglio dai 30 grandi cantanti in gara. Restate sintonizzati dal 6 al 10 febbraio per seguire gli sviluppi di uno dei festival più attesi dell'anno.