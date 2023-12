Tutto su Sanremo 2024: cantanti in gara, titoli delle canzoni, ospiti, date della kermesse

Amadeus ha svelato i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2024, proprio nella serata in cui sono stati incoronati i vincitori delle Nuove Proposte: per tre cantanti emergenti scatta il pass per la kermesse di febbraio che permetterà di confrontarsi con i Big della musica italiana direttamente sul palco del Teatro Ariston.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Sanremo 2024: le date, i cantanti in gara, i titoli delle canzoni e alcune novità di quest'anno-

Tutto è pronto per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2024 che si svolgerà da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio.

Ad accogliere i 30 cantanti in gara per quest'anno ci sarà Amadeus, accompagnato da Fiorello e dalle co-conduttrici di ciascuna delle serate: si prospettano lunghe notti di musica, in piedi fino alle 2 del mattino.

Oltre ai 30 cantanti in gara, che sono ancor di più di quelli degli anni precedenti, Amadeus ha annunciato anche alcune modifiche al regolamento della kermesse.

Ma in questo articolo vogliamo svelare i vincitori di Sanremo Giovani, che parteciperanno al Festival di febbraio, oltre ai titoli delle canzoni in gara per quest'anno.

Sanremo 2024, i cantanti in gara

Come abbiamo svelato in un precedente articolo, per quest'anno i cantanti Big in gara sono 30, ai quali si aggiungono anche i primi 3 cantanti emergenti nella classifica di Sanremo Giovani: per quest'anno il pass spetta a Clara (la vincitrice delle Nuove Proposte); Santi Francesi; e bnkr44.

Dunque la sfida si fa ancora più difficile, considerando anche che Amadeus ha scelto sia cantanti che hanno segnato la storia della musica italiana sia emergenti che stanno attirando particolarmente i giovani con le loro canzoni.

Ecco i 27 cantanti in gara a Sanremo 2024:

• Fiorella Mannoia,

• Geolier,

• Dargen D'Amico,

• Emma,

• Fred De Palma,

• Angelina Mango,

• La Sad,

• Diodato,

• Il Tre,

• Francesco Renga & Nek,

• Sangiovanni,

• Alfa,

• Il Volo,

• Alessandra Amoroso,

• Gazzelle,

• Negramaro,

• Irama,

• Rose Villain,

• Mahmood,

• Loredana Bertè,

• The Kolors,

• Big Mama,

• Ghali,

• Annalisa,

• Mr.Rain,

• Maninni,

• Ricchi e Poveri.

Canzoni Sanremo 2024, tutti i titoli

Nel corso di Sanremo Giovani, Amadeus ha svelato anche i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2024. Vediamoli di seguito:

• Ghali – Casa mia;

• Alessandra Amoroso – Fino a qui;

• Gazzelle – Tutto qui;

• Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita;

• Dargen D’Amico – Onda alta;

• Angelina Mango – La noia;

• Fred De Palma – Il cielo non ci vuole;

• Fiorella Mannoia – Mariposa;

• Loredana Bertè – Pazza;

• Mr.Rain – Due altalene;

• Geolier – I p' me, tu p' te;

• Negramaro – Ricominciamo tutto;

• Rose Villain – Click boom!;

• Mahmood – Tuta gold;

• Diodato – Ti muovi;

• Annalisa – Sinceramente;

• Il Volo – Capolavoro;

• Emma – Apnea;

• Francesco Renga & Nek – Pazzo di te;

• La Sad – Autodistruttivo;

• Irama – Tu no;

• Big Mama – La rabbia non ti basta;

• The Kolors – Un ragazzo una ragazza;

• Sangiovanni – Finiscimi;

• Il Tre – Fragili;

• Alfa – Vai!;

• Maninni – Spettacolare.

Per quanto riguarda i tre cantanti emergenti, invece, ci saranno: