Sanremo 2024, ecco la classifica della seconda serata

Si è concluso il grande spettacolo della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Solo 15 gli artisti in gara, presentati dai loro colleghi tramite sorteggio, come avverrà nella serata di domani, 8 febbraio. Ecco la top 5 e la classifica

Sanremo 2024, la classifica della seconda serata

1. Geolier 2. Irama 3. Annalisa 4. Loredana Bertè 5. Mahmood

Leggi anche: Sanremo 2024, il monologo di Giovanni Allevi emoziona tutti: il testo completo

Marco Mengoni in testa alla classifica

Dopo le prime due serate di Sanremo 2024, a guidare la classifica c'è Geolier, con la sua canzone che è già hit nelle classifiche.

In ogni caso, il risultato può cambiare con le votazioni delle serate a venire, soprattutto perché c'è ancora metà Festival da disputare per i cantanti in gara.