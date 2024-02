Sanremo 2024 si chiude qui: le lacrime di Amadeus e l'affetto tra i finalisti

La 74esima edizione del Festival di Sanremo, andata in scena ieri sera, si è conclusa con un trionfo indimenticabile, affermandosi come uno degli eventi più iconici nella storia della musica italiana. Vediamo cosa hanno detto i protagonisti.

Angelina Mango ha fatto il suo ingresso nella gloria musicale, conquistando non solo il titolo, ma anche il cuore del pubblico con la sua voce e la sua profondità artistica. Vediamo cosa hanno detto nella conferenza stampa.

Amadeus da record, in lacrime

I numeri registrati durante la finale sono stati semplicemente straordinari. Con una media di 14 milioni 301mila telespettatori e uno share del 74.1%, il Festival ha segnato la migliore performance dal 1996. Un dato che non può essere trascurato è l'85.2% di share nella fascia di età 15-24, dimostrando il forte appeal del Festival anche tra i giovani spettatori.

Nel corso della serata, Angelina Mango ha toccato corde emotive con la sua esibizione struggente, omaggiando suo padre Pino Mango con il brano "La Rondine". Questo momento di commozione ha catalizzato l'attenzione del pubblico, contribuendo a rendere la sua vittoria ancor più significativa ed emozionante.

L'Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, ha espresso il suo "orgoglio e riconoscenza" per l'edizione di quest'anno. Ha sottolineato che questa è stata un'esperienza "unica" e ha ringraziato non solo gli artisti ma anche il team dietro le quinte, riconoscendo l'impegno di tutti nel raggiungere questo straordinario successo. La raccolta pubblicitaria ha raggiunto una cifra impressionante di 60 milioni e 182mila euro, confermando l'interesse del settore pubblicitario nei confronti del Festival.

Il canto del cigno di Amadeus nei panni di direttore artistico ha segnato un vero e proprio record. La conferenza stampa a margine della serata è iniziata con un lungo applauso dedicato al conduttore, visibilmente commosso. «Tutti sono stati fondamentali, è merito di tutti questo successo». Ma, ha aggiunto confermando che quella appena conclusa è stata per lui l’ultima edizione, «adesso sento veramente che mi devo fermare e pensare ad altro». Standing ovation e lacrime per il dimissionario direttore artistico.

Angelina Mango, visibilmente emozionata, ha dichiarato ai giornalisti di non aspettarsi un successo così travolgente. Ha definito questa settimana come la più bella della sua vita e ha condiviso l'amore della sua famiglia come fonte di ispirazione. Il tributo al padre è stato particolarmente toccante, con Mango che ha dichiarato di voler rendere omaggio in modo rispettoso e amorevole.

Altri artisti, come Annalisa e Geolier, hanno condiviso le loro esperienze. Annalisa ha spiegato che le lacrime durante la sua esibizione erano dovute a un rilascio della tensione e ha ribadito la sua soddisfazione nonostante il terzo posto. Geolier, esultante per aver portato il napoletano sul palco dell'Ariston, ha anche commentato la percezione positiva della sua terra natale.

Record a confronto

La finale del Festival di Sanremo 2024 ha registrato ascolti senza precedenti. Con una media di 14 milioni 301mila telespettatori, ha superato di gran lunga i 12 milioni 256mila dello scorso anno. Un dato ancora più notevole è che lo share del 74.1% è il miglior risultato dal 1995, quando l'edizione condotta da Pippo Baudo ottenne il 75.22%. Questi numeri non solo confermano la vitalità del Festival, ma anche la sua capacità di adattarsi e prosperare nel panorama mediatico in evoluzione.

Per comprendere appieno l'entità del successo, è essenziale analizzare gli ascolti delle serate precedenti. La prima serata ha attirato 10 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 65%. La seconda serata ha mantenuto un solido seguito con 10 milioni e 361mila spettatori e uno share del 60.1%. La terza serata ha confermato il suo appeal con uno share del 60.1%, mentre la quarta serata, focalizzata sulle cover, ha raggiunto il 67.8% di share, dimostrando la varietà e l'attrattiva dell'intero evento.

Il Festival di Sanremo 2024 ha segnato una pietra miliare nella sua lunga storia. La sua capacità di intrattenere, emozionare e attirare il pubblico è più forte che mai. Angelina Mango e gli altri artisti hanno contribuito a creare un'edizione indimenticabile, consolidando il Festival di Sanremo come un pilastro insostituibile della cultura musicale italiana.