Sanremo 2024, al via la conferenza stampa: anticipazioni su scaletta e ospiti

Amadeus, per il quinto anno successivo alla conduzione della kermesse musicale, comunicherà le anticipazioni sulla prima serata del festiva di Sanremo. A che ora finisce e qual è l'ordine dei cantanti in gara.

Oggi, 6 febbraio, è il primo giorno del festival di Sanremo 2024. L'attesa è terminata, questa sera su Rai 1 potremo vedere e ascoltare i 30 cantanti in gara scelti dal direttore artistico e conduttore Amadeus.

Nei giorni scorsi sono trapelate le prime indiscrezioni sulle serate della kermesse, sugli ospiti internazionali e sul regolamento. Quest'anno non ci sarà la Giuria demoscopica mentre sarà dato un ruolo centrale al televoto da casa.

Fiorello, come l'anno scorso, sarà in diretta con il suo format di successo Viva rai2!-Viva Sanremo, con battute e commenti sull'andamento della serata del festival.

Amadeus è entusiasta di presentare, per la quinta volta di seguito, il festival della musica italiana che, quest'anno, si contraddistingue per la scelta di molti cantanti emergenti tra i "big".

Sanremo 2024, chi sono i 30 cantanti in gara e la scaletta della prima serata

Si esibiranno sul palco il 6 febbraio tutti e 30 cantanti in gara. Ecco la scaletta della prima serata:

• Clara

• Sangiovanni

• Fiorella Mannoia

• La Sad

• Irama

• Ghali

• Negramaro

• Annalisa

• Mahmood

• Diodato

• Loredana Bertè

• Geolier

• Alessandra Amoroso

• The Kolors

• Angelina Mango

• Il Volo

• BigMama

• Ricchi e Poveri

• Emma

• Nek e Renga

• Mr Rain

• Bnkk44

• Gazzelle

• Dargen D'Amico

• Rose Villain

• Santi Francesi

• Fred De Palma

• Maninni

• Alfa

• Il tre

Ecco in anteprima i testi di tutte le canzoni in gara al festival di Sanremo 2024. nella prima serata la votazione è affidata alla Giuria della sala stampa e sarà stilata la classifica delle prime 5 canzoni in gare.

Quanto dura e anche ora finisce la prima serata del festival di Sanremo

Negli ultimi anni il festival di Sanremo si è contraddistinto per la lunga durata. E quest'anno non sarà da meno. Si inizia alle 20.40 e si finisce - forse - alle 02.00.

Gli ospiti della prima serata

Durante la serata del 6 febbraio, sul palco dell'Aristo sarà dato spazio alla madre di Giovanbattista Cutulo, il ragazzo napoletano assassinato ingiustamente, e alla sciatrice Federica Brignone.

Ci sarà, inoltre, un omaggio alla memoria di Toto Cutugno.

Il costo dei biglietti di Sanremo 2024

Per partecipare al festival tra i pubblico, il coto quest'anno parte da un minimo di 110 euro in galleria, invece per la platea il costo sale a 200 euro. La serata finale, che si svolge il 10 febbraio, ha un costo che va dai 360 ai 720 euro.