Tutti i cantanti esclusi dal Festival di Sanremo: dai Jalisse ad Arisa, fino ad Al Bano

L'avventura a Sanremo 2024 per moltissimi cantanti si è già conclusa: dopo l'annuncio dei 27 Big in gara per quest'anno, con diverse conferme e altrettante sorprese, per altri 373 cantanti sfuma la possibilità di partecipare alla kermesse. Erano almeno 400 le "candidature" presentate, ma Amadeus ha fatto la sua scelta.

Ecco chi sono i grandi cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2024: dai Jalisse a Marcella Bella, da Ermal Meta ad Al Bano, passando per Arisa e i Sonohra.

Sanremo 2024, chi sono i cantanti esclusi

Amadeus ha annunciato - al Tg1 delle 13:30 di domenica 3 dicembre - la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 e ha quindi messo fine all'avventura per tutti gli altri Big che non sono stati inseriti nella lista.

Tra i grandi esclusi dalla kermesse più attesa e seguita dagli italiani ci sono i Jalisse, che hanno dovuto portare a casa l'ennesimo "NO" a Sanremo, per la 27esima volta di fila. Si tratta di un triste record per la coppia.

Vincitori del Festival nel 1997, il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian aveva presentato il brano "Fiumi di parole" conquistando la giuria e il pubblico. Per quest'anno avevano deciso di portare a Sanremo una canzone molto forte, ma non hanno avuto la possibilità di cantarla sul palco dell'Ariston.

E sempre tra i cantanti esclusi da Sanremo 2024, nonostante la vittoria degli anni precedenti, ci sono anche Ermal Meta - vincitore in coppia con Fabrizio Moro nel 2018 con il brano "Non mi avete fatto niente".

Anche Francesco Gabbani, che dopo la vittoria del 2017 con "Occidentali’s karma", dovrà seguire da casa il Festival di Sanremo 2024.

Gli altri Big esclusi da Sanremo 2024

Altri grandi esclusi dal Festival di Sanremo 2024 sono Al Bano, una voce storica e amata dagli italiani: dopo sette anni fuori dalla kermesse, poteva essere per l'80enne il sedicesimo Festival, festeggiando i quarant’anni dalla vittoria - l’unica del 1984 - con "Ci sarà".

Delusione anche per la cantante Arisa, che aveva vinto il Festival nel 2014 con "Controvento" e aveva da poco confessato (a febbraio) che Amadeus non l'aveva presa al Festival per diversi anni.

Amadeus ha poi dovuto escludere anche Malika Ayane, Marcella Bella, Patty Pravo, Bresh, gli Zero Assoluto (che si erano presentati con un brano scritto da Franco126) e Alan Sorrenti in coppia con i Calibro 35.

No alla partecipazione alla kermesse anche per i Sonohra e Alexia, che aveva presentato un brano autobiografico.

Sanremo 2024, i cantanti in gara e le conduttrici

Nonostante tutti gli esclusi, il Festival di Sanremo 2024 vedrà in gara ben 30 cantanti: 27 Big e 3 Giovani. .

Questi i nomi di tutti i partecipanti al Festival di Sanremo 2024:

• Fiorella Mannoia;

• Geolier;

• Dargen D'Amico;

• Emma;

• Fred De Palma;

• Angelina Mango;

• La Sad;

• Diodato;

• Il Tre;

• Francesco Renga e Nek;

• Sangiovanni;

• Alfa;

• Il Volo;

• Alessandra Amoroso;

• Gazzelle;

• Negramaro;

• Irama;

• Rose Villain;

• Mahmood;

• Loredana Bertè;

• The Kolors;

• Big Mama;

• Ghali;

• Annalisa;

• Mr.Rain;

• Maninni;

• Ricchi e Poveri.

Anche le co-conduttrici e i co-conduttori che affiancheranno Amadeus nelle quattro serata della kermesse sono già stati nominati: sul palco dell'Ariston saliranno Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.