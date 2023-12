Il regolamento di Sanremo 2024: chi sono le giurie votanti nelle 5 puntate del Festival

Dopo l'atteso annuncio dei 27 cantanti in gara, non resta che svelare il regolamento della prossima edizione di Sanremo 2024.

Il grande annuncio di Amadeus ha sconvolto il pubblico Rai, sorpreso da alcuni nomi che faranno parte al Festival di Sanremo 2024.

Febbraio si avvicina e, nell'attesa, non resta che scoprire il regolamento in vista della prossima edizione.

Verso Sanremo 2024: la rivelazione dei big in gara

Da Loredana Bertè ad Angelina Mango: trenta sono i nomi pronunciati da Amadeus, conduttore per la quinta volta del Festival più prestigioso di musica italiana.

Dopo aver rivelano i fortunati che calcheranno il palco di Sanremo, aumenta la curiosità sui cantanti esclusi che, per la prima o per l'ennesima volta, hanno visto svanire il sogno di poter partecipare alla prossima edizione del Festival.

Ai 27 cantanti previsti, in cui erano già inclusi i tre futuri vincitori di Sanremo Giovani, Amadeus ha deciso di aggiungere all'ultimo minuto altri tre cantanti, promettendo un Festival infinito in grado di raggiungere la tarda serata per ogni serata, in onda dal 6 al 10 febbraio.

Non resta allora che scoprire il regolamento della prossima edizione di Sanremo 2024.

Il rigido regolamento di Sanremo 2024: le giurie al voto

La prossima sarà la 74esima edizione del Festival di Sanremo, il quinto che vede Amadeus alla conduzione: gli anni passano e i cambiamenti sono necessari, soprattutto per quanto riguarda il regolamento.

Importante studiare ogni singola serata e le giurie che potranno votare per esprimere la propria preferenza: al Televoto, infatti, si aggiungono:

• Giuria della Sala Stampa;

• Giuria Tv e Web;

• Giuria delle Radio.

Quest'ultima è una new entry, subentrata al posto della tanto nota Giuria Demoscopica, e sarà composta da emittenti radiofoniche, nazionali e locali provenienti dall'intero territorio italiano.

Non resta che studiare la composizione delle serate e le giurie al voto.

Cosa prevede il regolamento di Sanremo per ogni puntata del Festival

Dopo aver svelato chi sono le conduttrici di Sanremo, non resta che rivelare la struttura delle puntate e quale giuria avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza.

La prima serata vedrà tutti e 30 i cantanti in gara sul palcoscenico, ottenendo il voto della Giuria della Sala Stampa e Giuria Tv e Web, le quali decreteranno i 5 brani preferiti all'interno di una classifica.

Nella seconda e nella terza serata i cantanti si divideranno in due blocchi da 15 esibizioni ciascuno, ma questa volta a votare saranno il Televoto e la Giuria delle Radio, decretando anche loro i 5 cantanti preferiti per ogni serata.

La quarta serata, destinata alle Cover, vedrà nuovamente i 30 cantanti sul palco, votati da tutte e 3 le giurie, con un peso percentuale del 34% da parte del Televoto, mentre si ferma al 33% quello delle tre giurie.

Anche in questa puntata verrà svelata la classifica dei primi cinque, decretando il vincitore della serata delle cover.

Per l'ultima puntata, i cantanti dovranno riesibirsi, questa volta votati esclusivamente dal pubblico e, dopo aver svelato la classifica già al termine della quarta puntata, verrà svelata quella ufficiale riguardo gli ultimi 25 cantanti in gara, rivelando invece la classifica generale legata ai primi 5.

Una volta azzerato il Televoto, il pubblico avrà la possibilità di dare nuovamente la propria preferenza tra i primi 5 ma, questa volta, ritorna il parere delle tre giurie, le quali dovranno decretare, assieme al Televoto, il vincitore del Festival di Sanremo 2024.

