Sanremo 2024, chi è il vincitore del prestigioso premio della Critica "Mia Martini"

Sanremo 2024 conferma la presenza del premio della Critica "Mia Martini", un riconoscimento che viene consegnato al cantate che ha gareggiato con la canzone dal testo più profondo. Quello della critica è un premio che esalta la qualità di una delle canzoni in gara, la quale rispetto alle altre si è distinta per l'intensità e il significato.

Spetta alla Sala stampa votare il vincitore del premio "Mia Martini". Ecco chi si è aggiudicato l'ambito riconoscimento dell'edizione del festival 2024 e chi sono i vincitori degli anni passati.

Sanremo 2024, chi ha vinto il premio della Critica

Loredana Berté con Pazza vinte il premio della Critica Mia Martini e questo premio ha un valore doppio per lei in quanto è intitolato alla sorella.

La Bertè ha ottenuto 54 voti dai giornalisti, al secondo posto la Mannoia con 16 voti mentre al terzo posto Diodato con 15 voti.

Invece Angelina Mango ha vinto il premio della sala stampa Lucio Dalla e ha raccolto 22 voti mentre al secondo posto la Mannoia con 18 preferenze e la Beré con 18.

Cos'è e cosa vuol dire il premio della Critica?

Il premio "Mia Martini", o premio della Critica, è nato nel 1982 per volontà di tre giornalisti: Gio Alajmo, Cristina Berretta e Santo Strati. Fin dalla sua nascita, questo premio simboleggia qualità del testo e dell'arrangiamento. Il nome deriva dal fatto che ad aggiudicarselo in passata è stata molte volte Mia Martina, cantate di indiscusso talento e dalla vita tormentata. Fino al 2018 il premio consisteva in una targa o in un piatto d’argento, invece a partire dal 2019 è una statuetta d’oro: un leone appoggiato su una chiave di sol ornata da fiori dorati.

I vincitori del premio della critica nelle passate edizioni

Nel corso della storia del festival di Sanremo, il premio della Critica alcune volte ha segnato una "rottura" tra i gusti del popolo e quelli dell'elite di esperti di musica. Infatti i vincitori del premio non sono mai gli stessi che si aggiudicano i primi posti in classifica nella premiazione finale.

C'è da dire, però, che il prestigio di questo riconoscimento è quasi pari alla vittoria del festival di Sanremo. Ma chi è il cantante che, nella storia del festival di Sanremo, ha vinto più volte il premio della Critica? Il record è detenuto da 3 cantanti che hanno conquistato la statuetta ben 3 volte ciascuno: