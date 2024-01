Alessandro Cattelan futuro conduttore di Sanremo 2025? Cosa c'è di vero

Il Festival di Sanremo è alle porte ma gli occhi sono già puntati verso la prossima edizione, portando molti a chiedersi chi possa essere il prossimo conduttore.

Tante sono le voci che riguardano un particolare personaggio della televisione italiana: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fiorello rivela il prossimo conduttore di Sanremo 2025

Manca sempre meno all'arrivo del Festival di Sanremo 2024, che vedrà Amadeus alla conduzione assieme alle altre conduttrici che lo accompagneranno nel corso delle cinque serate.

L'attesa però cresce anche in vista di un futuro del festival musicale, che vede sempre più la possibilità di una mancata presenza di Amadeus, prossimo a lasciare la conduzione dopo 5 anni al timone.

C'è un nome in particolare che circola sul futuro conduttore che, durante il programma VivaRai2, è venuto fuori grazie a Fiorello.

Cattelan futuro conduttore di Sanremo 2025? Ecco la sua risposta

Durante la puntata di VivaRai2, Fiorello ha ospitato nel suo glass Alessandro Cattelan, uno dei conduttori più amati nel panorama televisivo italiano e in particolare in Rai, dove conduce Stasera c'è Cattelan.

Fiorello però ha deciso di punzecchiare Alessandro Cattelan, chiedendogli se fosse disposto a condurre Sanremo 2025, domanda al quale ha risposto:

Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio.

Non manca la risposta di Fiorello, il quale ritiene che questo sia il momento esatto per compiere questo passo:

Cattelan ha detto sì! Alessandro sta a te farlo diventare divertente. Hai 43 anni, è il momento giusto.

Non è però la prima volta che Cattelan si espone a riguardo, dichiarando in altre interviste della sua passione per Sanremo, prendendo in considerazione la possibilità di poterlo condurre.

Sanremo 2025: c'è il rischio di una sesta volta per Amadeus?

Sanremo 2024 non è ancora iniziato, anche se sono già usciti i nomi dei favoriti alla vittoria, ma già si pensa alla prossima edizione e, in particolar modo, al suo conduttore.

La poltrona, infatti, non è ancora vuota: nonostante Amadeus abbia più volte ribadito di voler terminare il suo percorso, non è detto che questa possa essere la sua scelta definitiva.

Amadeus ha infatti dichiarato che, al termine di questa edizione, ripenserà a un futuro alla conduzione del Festival: non è quindi ancora detta l'ultima parola.

