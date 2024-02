Sanremo, 2 colori sono vietati: ecco cosa non indossare sul palco dell'Ariston

Scegliere gli abiti da indossare al Festival di Sanremo non è semplice per i cantanti in gara. La kermesse è anche moda e alta classe, ma alcuni colori sul palco dell'Ariston sono vietati: ecco quali.

Sanremo è ormai un appuntamento fisso per molti italiani. All'Ariston si presentano i cantanti più in voga, presentando brani che possono trasformarsi in nuove hit. Il Festival di Sanremo però non è solo la musica. Anche la moda, si sa, strizza l'occhio alla kermesse musicale più amata (e seguita) del belpaese. Lo stile e i look scelti dai cantanti e dagli ospiti che salgono sul palco dell'Ariston, non a caso, sono sempre oggetto di grande attenzione da parte di tutto il pubblico. E forse non lo sai, ma ci sono persino alcuni colori vietati: lo ha deciso Amadeus, che per la settantaquattresima edizione del Festival ha dettato alcune nuove regole. Ecco allora cosa non si può indossare sul palco più ambito d'Italia.

Sanremo 2024, quali sono i colori vietati?

Amadeus, per la 74esima edizione del Festival della canzone italiana, ha rivisto in parte il regolamento e stabilito alcune nuove indicazioni. Tra queste, i colori che non devono essere presenti nei look degli artisti.

Lo stesso Amadeus si affida ogni anno alla costumista Maria Sabato, che seleziona per lui gli abiti da indossare sul palco. Il conduttore di Sanremo è solito indossare smoking e giacche di pailettes, raccogliendo grande consenso da parte del pubblico.

I look pensati e preparati per Amadeus a Sanremo 2024 sono in totale 10, rispettivamente 2 per puntata. Il brand di riferimento rimane quello delle scorse edizioni, cioè Gai Mattiolo.

Maria Sabato ha rivelato una serie di regole volute da Amadeus e che chi sale sul palco dell'Ariston è invitato a rispettare. Vuoi sapere quali sono i colori vietati? Semplicemente due:

• il verde

• il viola

Probabilmente la scelta è di natura scaramantica, ma pare sia rispettata da tutti gli artisti.

Amadeus e Maria Sabato, un legame di stile

Dalla prima edizione condotta da Amadeus, Maria Sabato è la sua stilista personale. In una recente intervista ha raccontato le scelte dei look di Amadeus e la sua fedeltà a Gai Mattiolo.

Quest'ultimo, in particolare, ha sempre creduto in Amadeus, anche nei momenti meno felici, supportandolo sia nei progetti televisivi sia in quelli legati alla sua sfera personale. Amadeus, dal canto suo, ha scelto di mostrare la sua riconoscenza allo stilista, continuando il rapporto di collaborazione.

Le scelte di stile di Amadeus per Sanremo non sono fatte solo per creare un'immagine che abbia un forte impatto, come fanno molti artisti in televisione. Il conduttore Rai, infatti, vuole un look che lo faccia entrare nei panni del conduttore.

Gli abiti utilizzati per la conduzione sono per Amadeus dei "costumi" per andare in scena, caratterizzati da:

• ricami

• strass

• pailettes e brillantini

Non un semplice abito: l'obiettivo è quello di far sentire ad Amadeus la grinta di cui ha bisogno per condurre.

Chi ha presentato la prima edizione del Festival di Sanremo?

La prima edizione del Festival della Canzone Italiana è stata presentata da Nunzio Filogamo, riconfermato anche per i 3 anni successivi. Tuttavia, la sua carriera di presentatore a Sanremo termina quando la manifestazione diventa televisiva.

Infatti, Filogamo è stato considerato poco "telegenico" e, per questo motivo, è stato poi sostituito dal giornalista Armando Pizzo.

Chi è la persona che ha vinto più volte Sanremo?

Il record di vittorie al Festival di Sanremo è condiviso da 2 cantanti, Claudio Villa e Domenico Modugno. I due, hanno infatti ottenuto 4 vittorie ciascuno.

A livello femminile, invece, Iva Zanicchi è la donna che ha vinto Sanremo per il maggior numero di volte, cioè 3.

