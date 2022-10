Festival di Sanremo 2023 al via. La Commissione musicale di Sanremo Giovani guidata da Amadeus ha selezionato 43 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si concluderanno nella serata finale del 16 dicembre su Rai1, dove solo tre di loro prenderanno parte alla famosa rassegna. Ecco i nomi degli artisti e le canzoni in gara.

Tra indiscrezioni e rumors scoppia la febbre per il Festival di Sanremo. Mancano ancora 4 mesi all’avvio del festival della canzone italiana ma il direttore artistico e conduttore Amadeus è in piena organizzazione.

Il Festival di Sanremo 2023 che andrà in scena al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023, ha ancora poco di definito. Unica certezza il direttore artistico e conduttore del festival Amadeus e la presenza dell’influencer Chiara Ferragni per la prima e ultima serata.

Intanto è già scattato il toto nomi cantanti big in gara, ma come gli anni passati si presume che saranno ufficializzati in diretta al Tg1 nel mese di dicembre.

Tra i papabili 22 big circolano ormai insistentemente da qualche settimana i nomi di Biagio Antonacci, Paola e Chiara, Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi.

Mentre per gli ospiti si fanno i nomi di Laura Pausini e Gianni Morandi come co-conduttore.

Le stars internazionali a calpestare il palco della 73 edizione del festival di Sanremo dovrebbero essere Lady Gaga e Britney Spears. Con l’agente di quest’ultima sono ormai avviati da tempo i contatti.

Nel frattempo, però, Amadeus insieme alla commissione Musicale di Sanremo Giovani ha ascoltato 714 proposte e ne ha scelto 43. Vediamo chi sono i cantanti in gara alle audizioni e le rispettive canzoni.

Sanremo Giovani 2023, svelati i nomi dei cantanti in gara. Tante le new entry

La macchina del Festival di Sanremo 2023 ha preso il via ormai da giorni. Tra varie indiscrezioni, arrivano varie conferme. Torna anche il Gran Galà della Stampa del Festival dopo 2 anni di cancellazione causa Covid.

L’evento darà il via al festival e si svolgerà lunedì 6 febbraio, il giorno prima dell’avvio del festival e sarà condotto da Marino Bartoletti e Luana Ravegnini.

Ad essere ufficializzato anche l’elenco dei 43 artisti che sosterranno a Roma dal vivo l’audizione davanti ad Amadeus e alla Commissione Musicale di Sanremo Giovani, composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Ben 714 proposte inviate ad Area Sanremo 2022, 650 i cantanti singoli e 64 gruppi. Data l’ottima qualità delle proposte pervenute si è deciso di alzare il numero dei partecipanti alle audizioni da 30 a 43.

I 43 artisti, quindi, sono cosi ripartiti: 35 singoli, 12 donne e 23 uomini, e 8 gruppi.

Concluse le audizioni solo 8 parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani 2022 che andrà in onda il 16 dicembre su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. A questi si aggiungeranno, per quella serata, altri 4 artisti provenienti da Area Sanremo, selezionati dalla Commissione musicale Rai.

Ma soltanto 3 verranno scelti per partecipare come cantanti Big alla 73 edizione del Festival di Sanremo 2023 condotto per la 4 volta consecutiva da Amadeus.

Ecco l’elenco dei 43 cantanti in gara, nomi e titolo canzoni

Sono 43 gli artisti selezionati per le audizioni dal vivo e che proseguiranno l’avventura per Sanremo Giovani 2022 che culminerà nella serata finale del 16 dicembre condotta da Amadeus su Rai uno. La comunicazione è arrivata oggi dall’Ufficio Stampa Rai. Si tratta di: