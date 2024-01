Il Festival di Sanremo è sessista? Ecco quante donne hanno vinto in 73 anni di Festival

Il Festival della Canzone Italiana è maschilista? La manifestazione musicale più importante in Italia è stata spesso tacciata di sessismo, soprattutto per via delle classifiche. Ecco il numero scioccante di donne che hanno vinto Sanremo

Il Festival della Canzone Italiana è una manifestazione sessista? Non è così facile rispondere a questa domanda.

Se guardiamo strettamente ai numeri, questi parlano chiaro: a Sanremo ci sono molte meno donne e di rado riescono ad arrivare sul podio. Sono poche le edizioni che si distinguono in questo senso, tenendo presente che nel 2024 si terrà il 74esimo Festival di Sanremo.

Ecco quante sono le donne che hanno vinto Sanremo.

Quante donne hanno vinto il Festival di Sanremo: i numeri scioccanti

Marco Mengoni, vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, ha voluto denunciare il fatto che sembra proprio che per le donne sia più difficile posizionarsi in alto nella classifica del Festival della Canzone Italiana. Alla stampa, dopo la sua vittoria, ha detto:

Se sei maschio, vincere Sanremo è più facile

Un'affermazione forte, che però rispecchia un trend che si può notare dalle prime edizioni del Festival fino a oggi. Con le edizioni più moderne e il cambio di direzione preso dal direttore artistico e conduttore Amadeus, infatti, le cose non sono cambiate. Anzi.

Vediamo alcuni numeri significativi. Innanzitutto, a Sanremo partecipano più uomini che donne: nelle ultime 73 edizioni, infatti, hanno gareggiato 1938 uomini e 755 donne. Sono poche le edizioni in cui si è vista una certa parità nel cast. Infatti, ricordiamo:

• l'edizione del 1983, presentata da Gianni Ravera, con 15 donne su 36 partecipanti

• l'edizione del 1999, condotta da Mario Maffucci, con 6 donne in gara su 12 concorrenti

• il Festival del 2003, con Pippo Baudo, cui hanno partecipato 10 donne su 23

• l'edizione del 2006, divisa in tre categorie, con 17 donne su 35 concorrenti

• Sanremo 2021, con il direttore artistico Amadeus, in cui hanno gareggiato 10 artiste donne su 29 cantanti e 2022, con 9 donne su 25

Anche i numeri dei vincitori riflettono questa tendenza: 95 uomini e 34 donne. Nella storia del Festival, infatti, il 64 per cento dei vincitori sono uomini, solo il 30 per cento sono donne e il 6 per cento i gruppi misti.

Anche le percentuali dei primi cinque classificati si discostano di poco: 62 per cento uomini, 34 per cento donne e 4 per cento gruppi misti.

L'ultima donna che ha vinto il Festival di Sanremo: chi è e quando è successo

Negli ultimi anni, nessuna donna ha vinto il Festival di Sanremo ad eccezione di Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, il gruppo che si è portato a casa la vittoria nel 2021.

Per quanto riguarda gli ultimi cinque anni, poi, nel 2022 Elisa si è classificata seconda e nel 2021 sul podio c'era anche Francesca Michielin, che duettava con Fedez. Nel 2023 nessuna donna si è classificata nelle prime cinque posizioni.

Per trovare una donna vincitrice, dobbiamo tornare indietro fino al 2014. Infatti, la 64esima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Arista, con il brano Controvento. Arisa è stata l'ultima donna a vincere Sanremo.

Un anno che è entrato nella storia è il 2012. Nel 2012, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo c'è stato un podio tutto al femminile: Emma con Non è l'inferno, Arisa con La notte e Noemi con Sono solo parole. A trionfare è stata Emma.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 6 al 10 febbraio 2024, vedrà ben 30 cantanti in gara. Di questi, 10 sono artiste donne.

