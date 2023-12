Santa Lucia: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla leggenda del 13 dicembre

Festeggiata in diversi Paesi, soprattutto del nord Europa, la notte di Santa Lucia è intrisa di storia e mito: ecco le origini di questa festa.

La festa di Santa Lucia ricorre ogni anno il 13 dicembre ed è una festività che unisce tradizione e mito. Il momento più atteso è la notte del 12 dicembre, quando i bambini aspettano di ricevere i doni.

La festa è composta da una serie di rituali che i bambini fanno in attesa del grande giorno, come scrivere le lettere su ciò che si desidera o preparare dei biscotti da lasciare alla santa insieme al vino santo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia e sulla leggenda legate alla notte di Santa Lucia, evento che segna l’arrivo del Natale.

Chi era Santa Lucia e origine della leggenda

Lucia è la patrona di Siracusa e Venezia ed è venerata come santa sia dalla chiesa cattolica che dalla chiesa ortodossa. Il suo nome deriva dalla parola latina “Lux”, che significa “Luce” e la sua celebrazione avviene spesso nel giorno in cui cade il solstizio d’inverno.

Era una giovane donna siracusana vissuta tra il 200 e il 300. Un giorno sua mamma fu colpita da una grave malattia e Lucia decise di recarsi presso la tomba della Martire Agata a Catania per pregare. La martire le chiese di dedicarsi ai poveri e a fare del bene ai sofferenti e agli ammalati. In quell’istante Lucia iniziò la sua missione, dedicando tutti i suoi beni ai più poveri. Dopo questo gesto la madre guarì miracolosamente.

Questa decisione però non venne accolta favorevolmente dal suo promesso sposo, che non esitò ad accusarla di essere cristiana. L’adesione al Cristianesimo a quei tempi era considerata molto negativa, anche in seguito agli editti pubblicati da Diocleziano per diffondere pratiche religiose della tradizione romana.

Dopo l’accusa, Lucia venne perseguitata e torturata. Prima della sua esecuzione, il 13 dicembre, riuscì a ricevere l’Eucarestia cristiana e a prevedere la fine delle ritorsioni contro i cristiani. La leggenda, inoltre, narra che un ragazzo si fosse innamorato di Lucia e, abbagliato dalla bellezza dei suoi occhi, glieli abbia chiesti in regalo. Lei acconsentirà e gli occhi gli cresceranno ancora più belli di prima. Lucia si rifiuterà di dargli anche quelli e il ragazzo sceglierà di ucciderla, colpendola al cuore.

La festa di Santa Lucia è legata alla leggenda della notte più lunga dell’anno, il solstizio d’inverno. In realtà, la notte più lunga non coincide più con il 13 dicembre per la riforma del calendario gregoriano avvenuta nel 1500.

Secondo questo calendario, il giorno che indica il solstizio d’inverno, la notte più lunga dell’anno, è slittato di circa sette giorni, collocandosi tra il 21 e il 22 dicembre.

L'attesa dei regali

Santa Lucia era attesa dai bambini ancor prima di Babbo Natale, perché proprio in questo giorno i genitori distribuivano ai figli regali e dolci. Gli adulti, nei giorni precedenti alla festa, suonano dei campanelli nella città per ricordare che la Santa è già presente e protegge la città sul suo asinello. Spesso, il suono del campanello si accompagna alla comparsa di caramelle.

Oltre ai biscotti e al vino santo, i bambini scelgono di lasciare anche un po' di paglia e delle carote per l’asinello di Lucia, incaricato di trasportare i loro regali. Inoltre, per i bambini è obbligatorio andare a dormire, perché secondo la leggenda chiunque veda la santa rischia di non vedere più.

Secondo il racconto biblico, è stato Dio a incaricare Santa Lucia di distribuire i doni ai più piccoli per portare gioia durante la notte più lunga dell'anno. Secondo la storia, invece, sarebbe stato l'imperatore Costantino, scegliendo il giorno del 13 dicembre perché giorno che segna il solstizio d’inverno.

È una tradizione che oggi è quasi scomparsa, ma che resta salda in alcune città del nord Italia come Brescia, Cremona, Lodi e Pavia, ma anche in Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Come si festeggia la notte di Santa Lucia nel mondo

La leggenda di Santa Lucia si estende anche al di fuori dell’Italia. È infatti conosciuta anche nei paesi del Nord Europa. In Svezia, ad esempio, la tradizione vuole che la figlia più grande della famiglia debba vestirsi di bianco con una cintura rossa e con il capo cinto da una corona di foglie e sette candele.

La ragazza deve poi preparare dei biscotti per allietare l'intera famiglia la mattina successiva. I parenti facevano dei regali a questa bambina, che doveva distribuire ai più poveri. Al termine della giornata, chi ne aveva donati di più prendeva il soprannome “Lucia di Svezia”.

I festeggiamenti in onore della Martire Lucia si svolgono anche in Brasile, Argentina e Australia, probabilmente tramandati da turisti o migranti italiani.