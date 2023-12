Chi è il santo del giorno del 13 dicembre: origini e curiosità di Santa Lucia

Santa Lucia si festeggia il 13 dicembre e in diverse città è un momento di festeggiamenti in grande stile. Ecco chi era la santa e le tradizioni che la sua storia porta con sé.

Il 13 dicembre è una data speciale per molti fedeli, perché viene celebrata la memoria di Santa Lucia, una figura venerata per la sua vita virtuosa, i suoi miracoli e la sua influenza duratura nella cultura cristiana.

Molti associano la data del 13 dicembre con "il giorno più corto che ci sia", ma questo è scorretto: il titolo di giorno più corto dell'anno appartiene infatti al solstizio d'inverno, che cade il 22 dicembre. Il giorno di Santa Lucia è spesso legato alla tradizione bergamasca, ma non solo: diverse città, in Italia e nel resto d'Europa, festeggiano in grande stile. Ma chi era la santa e qual è la sua storia? Ecco cosa devi sapere sul santo del giorno 13 dicembre.

Santo del giorno 13 dicembre: la vita di Santa Lucia al servizio dei poveri e degli ammalati

Santa Lucia nacque a Siracusa, in Sicilia, intorno al 283 d.C. Cresciuta in una famiglia nobile, decise di consacrare la sua vita a Dio e divenne poi una martire cristiana. Vissuta al tempo delle persecuzioni di Diocleziano, la sua fede la portò a compiere gesti di carità straordinari, donando i suoi beni ai poveri e dedicandosi all'assistenza degli ammalati.

Viene venerata dalla Chiesa cristiana e Ortodossa. Per il suo nome, che deriva dal latino lux (luce), per tradizione viene invocata come protettrice della vista.

Orfana di padre, era stata promessa in sposa a un pagano, ma lei rifiutò l'unione perché aveva attuato un segreto voto di verginità a Cristo. Fu il pretendente pagano a denunciarla come cristiana: la Santa finì sotto processo, ma non rinnegò il Credo cristiano.

Per questo, tentarono di arderla viva ma le fiamme non sfiorarono il suo corpo, quindi venne uccisa con un pugnale a soli 21 anni.

3 curiosità su Santa Lucia

In molti Paesi la Santa viene celebrata con accensione di candele e falò luminosi: rappresentano la luce che sconfigge le tenebre. In particolare:

• la tradizione svedese celebra Santa Lucia con processioni di ragazze vestite di bianco, simbolo di purezza , che portano 7 candele accese, simbolo di luce . La celebrazione della Santa viene preparata giorni prima: i bambini si cimentano in cucina con biscotti e dolci, che verranno mangiati insieme il giorno dei festeggiamenti della Santa

• in Italia è una festa molto sentita: la leggenda vuole che si debba lasciare sul tavolo, durante la notte più corta dell'anno, arance, biscotti, caffè o fieno, per l'asino che porta i doni. Al mattino i bambini trovano i biscotti mangiati e qualche caramella

• Santa Lucia è spesso rappresentata con una corona di candele in testa, simbolo della luce che porta nelle tenebre

La celebrazione di Santa Lucia a Siracusa

La città di Siracusa, città dove la Santa è nata, celebra una festa in onore della giovane martire cristiana, durante la quale una statua della Santa viene portata in processione per le strade.

I festeggiamenti nella città siciliana partono addirittura il 9 dicembre, con l'apertura della nicchia che custodisce il simulacro argenteo di Santa Lucia. Questo viene posizionato sull'altare maggiore del Duomo di Siracusa il 12 dicembre.

Il giorno seguente, quando si celebra la Santa, inizia la processione per le vie della città, che termina la sera, con l'arrivo delle reliquie al simulacro, accompagnato da numerosissimi fedeli.