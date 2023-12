Il santo del giorno 26 dicembre è Santo Stefano: vita e festa del primo martire cristiano

Il 26 dicembre si festeggia Santo Stefano, uno dei santi più venerati nel mondo cristiano.

Santo Stefano è il primo martire della storia della Chiesa cristiana e le vicende della sua morte sono narrate dettagliatamente negli Atti degli Apostoli. Per questo motivo, Santo Stefano è celebrato subito dopo il Natale insieme ai "comites Christi", tutte le figure vicine a Gesù nella sua vita terrena.

Inoltre, Santo Stefano in vita è stato nominato diacono dagli apostoli di Gesù, perché portasse in giro per il mondo la parola di Cristo.

Ecco tutto quello che serve sapere su Santo Stefano e la sua festa

La vita e il martirio di Santo Stefano

Santo Stefano nacque intorno all'anno 5 d.C. Non si sa con certezza da dove venisse, ma si pensa che fosse di origine greca o che fosse un grande conoscitore della cultura ellenistica. In ogni caso, Stefano viveva a Gerusalemme e fu uno dei primi giudei a convertirsi al cristianesimo.

In età adulta si avvicinò agli Apostoli che, affascinati dalla sua intelligenza e sapienza, lo nominano diacono della Chiesa, perché li aiutasse a divulgare nel mondo la parola di Cristo. Non si sa molto altro della vita di Santo Stefano.

Negli Atti degli Apostoli, tuttavia, sono raccontati gli ultimi giorni della sua vita. Nel 33 o forse 36 d.C., gli anziani della città non erano contenti per via del gran numero di persone che si convertivano al cristianesimo. Stefano era uno dei predicatori più attivi e, per questo, fu arrestato.

Davanti al Sommo Sacerdote, Stefano pronunciò un lungo discorso in cui, ripercorrendo le Sacre Scritture, diceva che Dio aveva preparato per mezzo dei profeti l'avvento di Gesù Cristo ma che gli Ebrei avevano risposto con durezza.

A quel punto, mentre tutti i presenti inveivano contro di lui con rabbia, Stefano ispirato dallo Spirito Santo, disse: “Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo, che sta alla destra di Dio”.

Allora, subito la folla si scagliò contro di lui e lo trascinò fuori dalle mura, dove Stefano fu colpito a sassate fino alla morte.

In realtà, la sua non fu una sentenza di morte, perché il Sinedrio non poteva ordinare condanne a morte, ma un vero e proprio linciaggio. Nessuno, infatti, poté fare qualcosa per fermare la folla inferocita. Mentre moriva, Stefano chiedeva a Dio di perdonare i suoi assassini.

Dopo la sua morte, si dice che Stefano sia stato seppellito da alcune persone buone mentre in città si scatenò una persecuzione contro i cristiani guidata da Saulo, che diventerà San Paolo.

3 leggende sulla figura di Santo Stefano

Anche per il fatto che si sa molto poco sulla figura di questo Santo così importante, nei secoli sono nate molte leggende intorno alla persona di Santo Stefano. Ecco le 3 più importanti:

• La leggenda delle reliquie : si racconta che il 3 dicembre 415 un sacerdote di nome Luciano di Kefar-Gamba ricevette in sogno la visita del dotto Gamaliele , maestro di San Paolo, che gli disse di essere dispiaciuto perché lui e i suoi compagni erano stati sepolti senza onore e desideravano che le loro spoglie riposassero in un luogo decoroso. Disse al prete che i suoi compagni erano Santo Stefano, San Nicodemo e Sant'Abiba , tutti e tre sepolti nel giardino di Gamaliele, che gli indicò anche il punto in cui li aveva seppelliti . Poco tempo dopo, Luciano in accordo con il vescovo di Gerusalemme ritrovò le reliqui e proprio in quel punto. Si dice che molti miracoli avvennero grazie alle reliquie di Santo Stefano , anche solo toccandole

• La leggenda della Natività : una leggenda, che tuttavia non ha fondamento biblico, narra che la notte di Natale , una folla si era radunata ad adorare il neonato Gesù. Tra queste persone c'era Tesia, una ragazza che non aveva figli ma che li desiderava molto. Per avvicinarsi a Maria insieme alle altre madri, Tesia avvolse un sasso in una coperta perché sembrasse un bambino. La Madonna , però, se ne accorse e per realizzare il desiderio di Tesia trasformò il Sasso in un bambino che la giovane chiamò Stefano

• Protettore contro le pietre: le pietre del martirio sono un simbolo importante legato a Santo Stefano, che spesso è rappresentato con dei sassi. Per questo motivo, Santo Stefano è protettore dei muratori e dei tagliapietre. Ma non solo. Santo Stefano, infatti, è anche invocato come protettore contro le pietre e i pericoli a esse associati. Una leggenda legata a questo racconta che durante la lapidazione, una pietra si aprì per miracolo davanti ai piedi del Santo, rivelando una via sicura. Questa pietra rappresenta la protezione divina. Santo Stefano, inoltre, è il protettore dei cosiddetti "mal della pietra", ovvero i calcoli.

Santo Stefano si celebra solo in Italia? Ecco dove si festeggia

Santo Stefano si festeggia solo in Italia? La risposta a questa domanda è no. Sono molti i Paesi che ogni anno, dopo Natale, celebrano il giorno di Santo Stefano. Ecco quali:

• Italia

• San Marino

• Città del Vaticano

• Svizzera italiana

• Germania

• Austria

• Danimarca

• Croazia

• Irlanda

• Serbia, dove Santo Stefano è il santo patrono e si festeggia il 9 gennaio, giorno della Festa della Repubblica

Come si festeggia il giorno di Santo Stefano

Il giorno di Santo Stefano è diventato festivo solo nel 1947, quando si è deciso di allungare di un giorno le vacanze di Natale.

La Chiesa celebra il martirio del Santo con una messa solenne in cui il prete rende omaggio a tutti i santi martiri della storia indossando una veste rossa.

La festa di Santo Stefano è una giornata tranquilla, dedicata al riposo e al tempo passato in famiglia. Solitamente si rimane a casa o si fa visita ai parenti per giocare a tombola e divertirsi insieme. Qualcuno, invece, preferisce godersi questo giorno di festa organizzando una gita fuori porta, andando a sciare o visitando i mercatini di Natale più vicini.

Cosa si mangia a Santo Stefano? La tradizione vuole che il giorno di Santo Stefano si consumino gli avanzi del cenone di Natale, ma c'è anche chi preferisce preparare un grande pranzo per proseguire con i festeggiamenti.