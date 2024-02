San Biagio, santo del giorno 3 febbraio: curiosità e tradizioni sul protettore della gola

Il 3 febbraio si festeggia San Biagio, venerato come santo protettore della gola e dei malati che soffrono di disturbi della gola. Questo santo ha una profonda importanza spirituale per molte comunità di cristiani in tutto il mondo.

Ogni anno, nel giorno della sua festa, i fedeli si riuniscono per onorare la sua figura e chiedere la sua intercessione affinché li protegga dai mali della gola. Inoltre, in alcune zone d'Italia è tradizione consumare un pezzo di panettone avanzato da Natale per omaggiare il santo.

Ecco chi è San Biagio, qual è la sua storia e perché si mangia il panettone il 3 febbraio.

San Biagio è il santo del giorno 3 febbraio: vita del vescovo e martire

La vita di San Biagio è avvolta nella leggenda. Il santo è vissuto tra il III e il IV secolo d.C. ed era un medico molto amato dai suoi concittadini.

In età adulta, fu nominato vescovo dagli abitanti della sua città, Sebastea in Armenia. Quando cominciò la persecuzione dei cristiani ordinata dall'imperatore Licinio, Biagio lasciò la città, rifugiandosi nei boschi. Abitava in una grotta nascosta tra gli alberi e lì riceveva continuamente ammalati e li curava compiendo molti miracoli.

Tuttavia, l'andirivieni di persone dal suo nascondiglio insospettì i soldati, che trovarono Biagio e lo arrestarono per ordine del governatore Agricola. Anche in prigione, San Biagio non smise di ricevere ammalati e guarirli.

Perché è il protettore della gola

Proprio in prigione, compì il miracolo che gli valse il titolo di protettore della gola. Un giorno, una donna si recò alla cella di San Biagio insieme al figlio che stava morendo soffocato da una spina di pesce. Senza neppure toccarlo, Biagio lo benedisse e il bambino guarì subito. Grata, la madre regalò a San Biagio due candele per illuminare la sua cella buia e gli offrì del cibo.

Poiché San Biagio rifiutava di rinunciare alla sua fede, durante la prigionia fu più volte picchiato e torturato con i pettini di ferro usati per cardare la lana, con cui i soldati lo scorticavano vivo. Alla fine, il santo fu condannato a morte e fu decapitato.

3 curiosità su San Biagio che forse non conosci

Proprio perché la vita di San Biagio è avvolta nel mistero, molte leggende sono sorte attorno alla sua figura nel corso dei secoli. Molte sono legate alle sue abilità di guaritore e, infatti, il santo è il protettore della gola ma non solo.

Ecco 3 leggende e curiosità su San Biagio che non molti conoscono:

1. il rapporto con gli animali: San Biagio aveva un rapporto speciale con gli animali. Molte leggende raccontano che il santo guarisse gli animali e avesse anche la capacità di parlare con loro. In un'occasione, una donna andò da San Biagio disperata perché un lupo aveva rapito il suo maiale. Si narra che, allora, San Biagio trovò il lupo e gli ordinò di restituire il maiale e che il lupo obbedì 2. patrono dei veterinari: San Biagio è anche il santo patrono dei veterinari. Durante il periodo del suo ritiro nei boschi, infatti, San Biagio guariva ogni giorno persone e animali malati o feriti. Una leggenda in particolare narra che i soldati del governatore Agricola cercavano animali per il circo. Un giorno trovarono molti animali feroci radunati fuori da una grotta. Era la grotta di San Biagio, che uscì fuori e benedì gli animali e gli disse di tornare dai luoghi da cui erano venuti. Rimase solo un leone, che aveva una scheggia conficcata nella zampa. Senza paura, San Biagio lo guarì e il leone andò via tranquillo 3. le candele: dopo aver guarito un bambino dalla spina di pesce che lo stava soffocando, San Biagio ricevette in dono dalla madre del cibo e due candele con cui illuminare la sua cella in prigione. Una leggenda narra che queste due candele si illuminarono per miracolo. Da qui la tradizione della Chiesa di benedire la gola dei fedeli con due candele incrociate il giorno di San Biagio.

Perché si mangia il panettone il giorno di San Biagio

Il giorno della festa di San Biagio, in alcune zone d'Italia e in particolare a Milano, è tradizione fare colazione con un pezzo di panettone avanzato dalle feste di Natale.

Questa tradizione è legata a una leggenda. Si narra che una massaia durante il Natale portò un panettone a un frate di nome Desiderio perché lo benedicesse. Il frate, che era molto goloso, dimenticò della benedizione e un pezzetto alla volta mangiò tutto il panettone.

Quando la massaia andò a riprenderselo il giorno 3 febbraio era rimasto solo l'involucro. Tuttavia, quando il frate andò a prenderlo, pronto a scusarsi, trovò il panettone riapparso grande il doppio. L'apparizione fu attribuita a San Biagio e, per questo motivo, in Lombardia si mangia il panettone avanzato proprio il 3 febbraio.

