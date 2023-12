Chi è il santo del giorno 7 dicembre: vita e miracoli di Sant'Ambrogio, patrono di Milano

Il 7 dicembre si celebra Sant'Ambrogio, il Santo patrono di Milano, celebre per l'impatto che la sua saggezza e i suoi insegnamenti hanno avuto sulla Chiesa cattolica, sui pensatori e gli esponenti della fede del tempo e sui fedeli di tutto il mondo.

È venerato da tutte le chiese cristiane che riconoscono il culto dei santi e la Chiesa cattolica lo include tra i quattro dottori o padri della Chiesa d'Occidente, insieme a Sant'Agostino, San Girolamo e San Gregorio I.

Ogni anno, la festa di Sant'Ambrogio è una delle celebrazioni più importanti a Milano, che si anima con processioni, messe solenni ed eventi culturali. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Sant'Ambrogio.

Sant'Ambrogio: una vita dedicata allo studio e alla devozione

Sant'Ambrogio nacque a Treviri, in Gallia (l'attuale Germania), intorno al 334 d.C., da una famiglia nobile. Il padre, infatti, era un alto funzionario imperiale ma morì quando Ambrogio era ancora un bambino. Alla morte del padre, la famiglia di Ambrogio si trasferì a Roma dove il giovane intraprese gli studi di retorica, come si usava al tempo. La sua formazione non si fermò alle lettere, ma Ambrogio studiò anche legge e musica.

A 25 anni Ambrogio diventò prefetto del pretorio a Sirmio, in Pannonia. Alcuni anni dopo, invece, accettò la carica di governatore prima in Liguria e in Emilia e, infine, a Milano.

Ambrogio era un governatore imparziale e dedito al bene di tutti e per questo era molto amato dai cittadini milanesi. Quando giunse il momento di eleggere il nuovo vescovo, molti avrebbero voluto Ambrogio in carica, anche se era un ministro laico. Un giorno, mentre Ambrogio cercava di mediare i tumulti tra ariani e cattolici in una chiesa, un bambino gridò "Ambrogio vescovo!" e la folla si unì a lui.

Dopo un momento di confusione, Ambrogio si arrese al disegno di Dio e accettò l'incarico. Ricevette il battesimo e il 7 dicembre diventò vescovo. Ambrogio prese molto seriamente questo compito e si dedicò completamente agli studi di teologia. Inoltre, donò tutti i suoi beni alla Chiesa e visse in semplicità. Ogni giorno diceva la messa e dedicava le sue giornate ad ascoltare i fedeli, consigliandoli e confortandoli contro i soprusi dei ricchi. Per questo, i cittadini si fidavano di lui e lo amavano sinceramente.

Difese sempre i cittadini con tutti i mezzi a sua disposizione. Ad esempio, quando un giorno i soldati nordici rapirono alcuni abitanti della città, Agostino donò alcuni vasi d'oro della Chiesa per pagare il riscatto e liberare gli ostaggi. A chi lo criticava, rispondeva che le ricchezze della Chiesa dovevano servire ad aiutare i bisognosi.

Ambrogio scrisse molto nella sua vita e le sue opere teologiche influenzarono i fedeli ma anche grandi pensatori, come Sant'Agostino. Inoltre, Ambrogio si batté in prima linea nella lotta contro l'eresia ariana, che non riconosceva la divinità di Gesù Cristo.

Ambrogio morì all'alba del sabato santo del 397, quando aveva 57 anni, il 4 aprile, circondato dall'affetto dei suoi fedeli. Le sue reliquie sono conservate nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.

5 curiosità su Sant'Ambrogio

La vita di Sant'Ambrogio è ricca di momenti significativi e intorno alla sua figura sono nate diverse leggende che hanno contribuito a renderlo ancora più affascinante agli occhi dei fedeli di tutto il mondo, ma non solo.

• La lotta contro le eresie : Sant'Ambrogio combatté in prima linea contro le eresie , in particolare l'arianesimo che dilagava al tempo. L'arianesimo era nato su iniziativa del monaco o teologo Ario. L'arianesimo non negava la trinità di Padre, Figlio e Spirito Santo ma subordinava il Figlio al Padre , mettendo in dubbio in qualche modo la divinità di Gesù Cristo . Ambrogio scrisse molte opere in difesa della Chiesa e discusse pubblicamente anche con l'imperatore Teodosio , riuscendo a dimostrare la superiorità delle dottrine cristiane rispetto a quelle pagane

• Sant'Ambrogio sconfigge il diavolo : una leggenda narra che un giorno Sant'Ambrogio passeggiava nel cortile della basilica quando comparve il diavolo che voleva tentarlo a rinunciare alla carica di vescovo, allontanandosi dal disegno di Dio. Sant'Ambrogio, tuttavia, prese a calci il diavolo, incastrandogli le corna in una colonna . Il diavolo rimase incastrato per un giorno, finché non aprì un varco per l'Inferno proprio nella colonna che è nota come Colonna del diavolo

• Il miracolo delle api : la biografia più antica di Ambrogio, scritta da Paolino, narra che quando era ancora un bambino e dormiva nella culla, uno sciame d'api gli si posò sul viso , volandogli attorno alla bocca ma non facendogli alcun male. Secondo la leggenda, quando le api si librarono in volo per andarsene, dissero alla famiglia di Ambrogio che il loro bambino sarebbe diventato una persona importante

• L'influenza su Sant'Agostino : Sant'Ambrogio ebbe un ruolo chiave nella conversione al cristianesimo di Sant'Agostino , uno dei più importanti teologi della storia della Chiesa. Lo racconta lo stesso Agostino nelle sue Confessioni, quando narra del viaggio a Milano in cui incontrò Sant'Ambrogio. Le prediche e le parole del vescovo convinsero Agostino ad abbracciare il cristianesimo e ricevere il battesimo

• I canti come preghiere: Sant'Ambrogio è stato il primo a introdurre i canti sacri durante la Santa Messa. È ricordato come "il più musicale dei Padri" non solo per questa innovazione, che cambiò per sempre il rito della Santa Messa, ma anche perché si occupò personalmente di comporre e scrivere diversi inni sacri.

La festa di Sant'Ambrogio a Milano

La festa di Sant'Ambrogio, che ogni anno cade a ridosso del ponte dell'Immacolata, è una festività molto sentita dai milanesi. Non solo è l'occasione perfetta per fare un breve viaggio, approfittando del weekend lungo, ma è anche una giornata ricca di celebrazioni ed eventi.

Oltre alle processioni tradizionali e alle Sante Messe, durante la festa di Sant'Ambrogio ogni anno si tiene la cerimonia dell'accensione del grande e maestoso albero di Natale in Piazza Duomo. Per la città di Milano, quindi, il 7 dicembre segna l'inizio delle feste di Natale.

Inoltre, a Sant'Ambrogio è dedicato il premio Ambrogino d'Oro, assegnato proprio il 7 dicembre alle persone o alle organizzazioni che hanno contribuito a rendere Milano una città migliore.

