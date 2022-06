Finalmente la nuova fidanzata di Fabrizio Corona ha un nome: si tratta di Sara Barbieri, modella di 22 anni che, a quanto pare, convolerà presto a nozze con l’ex paparazzo più conosciuto d’Italia.

Chi è Sara Barbieri

I 26 anni di differenza tra i due non sono stati d’ostacolo: Fabrizio e Sara convivono già da un anno a Milano, insieme al figlio di lui, Carlos, avuto dalla precedente relazione con Nina Morić.

La giovanissima modella, di soli 22 anni, vanta già una carriera invidiabile: è stata tra i protagonisti di alcune campagne pubblicitarie, sia di gioielli che di abbigliamento, di brand rinomati del calibro di Dolce e Gabbana, mentre il suo trascorso amoroso l’ha vista in compagnia del rapper Salmo. Con quest’ultimo avrebbe condiviso il lungo periodo del lockdown del 2020, così come hanno testimoniato diverse foto/stories sui rispettivi profili social, anche la relazione non è mai stata ufficializzata.

L’amore con Fabrizio Corona

A dare la notizia della love story tra la modella e Corona è stato il settimanale Oggi che, circa un anno fa, ha puntato i propri obiettivi sullo scoppio di una passione irrefrenabile tra i due (anche in questo caso, confermata dagli scatti pubblicati dall’ex paparazzo su Instagram).

Poco dopo, la stessa Barbieri avrebbe iniziato a sbilanciarsi, pubblicando diversi video-testimonianza della nuova relazione e mettendo a tacere (anche con una certa ironia) i dubbi di alcuni fan sulla veridicità del loro amore. A distanza di un anno, la loro unione è più salda e stabile che mai, al punto che potrebbero presto annunciare la data del fatidico sì.

Lo stesso Corona, in una recente intervista, ha dichiarato apertamente il desiderio di volersi risposare e dell’amore profondo che lo lega alla modella. Nonostante l’evidente differenza di età (ben 26 anni), l’ex paparazzo sottolinea come Sara sia molto matura, particolare e in grado di comprenderlo pienamente.

Corona e la vita dopo il carcere

Dopo aver scontato 6 anni in prigione, Fabrizio Corona, ex re indiscusso dei paparazzi, ha attraversato un periodo altalenante: tra periodi di completa libertà e arresti domiciliari, non si è risparmiato nel mettersi a nudo (sui social e non) coinvolgendo anche il figlio Carlos.

In un’altra intervista, rilasciata proprio da entrambi, il giovane 18enne aveva anche confessato di sognare un riavvicinamento tra i genitori, per poter vivere quella famiglia che, per un motivo o per un altro, non ha mai potuto avere.

A causa della separazione e, successivamente, delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il padre, Carlos è stato ricoverato prima in una clinica di Milano e poi in Svizzera. Grazie al supporto di personale specializzato, è riuscito ad affrontare i suoi demoni e a riacquistare il sorriso.

Purtroppo per lui e per come stanno adesso le cose, non ci sarà un ritorno della coppia Corona-Morić: il cuore di papà Fabrizio è stato rapito dalla bella Sara che, tra uno scatto e l’altro, non è riuscita a resistere al fascino siciliano. In attesa della data ufficiale delle nozze, non resta che augurare alla coppia tutta la felicità possibile!