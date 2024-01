Chi è Sara Lazzaro: studi, carriera e vita sentimentale del volto noto di Doc

Il cast di Doc può vantare del talento di Sara Lazzaro, una delle attrici più note nel mondo delle fiction e del cinema italiano.

Tanti sono i progetti che hanno visto la sua partecipazione: scopriamo insieme la carriera di Sara Lazzaro e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Sara Lazzaro: l'attrice divisa tra l'Italia e l'America

Nata nel 1984 a Rovolon, un comune in provincia di Padova, Sara Lazzaro è uno dei volti più amati di fiction e cinema italiani e che, grazie al suo talento, ha conquistato gli spettatori.

La sua vita è sempre stata divisa tra l'Italia e l'America: le origini materne provengono infatti d'oltreoceano, in luoghi in cui Sara Lazzaro ha completato i suoi studi di formazione.

La passione per la recitazione arriva sin dall'adolescenza, anni in cui l'attrice frequenta il liceo artistico per poi laurearsi in Arti Visive all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Sara Lazzaro decide così di intraprendere la strada della recitazione, trasferendosi a Londra per perfezionare i suoi studi, laureandosi al Drama Center con un Master of Arts in Performance, a cui seguiranno anche gli studi a New York, ponendo le basi per la sua carriera cinematografica e televisiva.

La carriera di Sara Lazzaro: dal cinema alle serie tv

Il suo esordio davanti la macchina da presa avviene nel 2009, recitando nel film Blind Maze, a cui seguirà la sua partecipazione nel film Dieci Inverni.

Non mancherà il suo approdo nel mondo televisivo, recitando nella serie She Died, a cui alternerà la passione per il cinema con i suoi ruoli in Evil Things, La scoperta dell'alba, Andare Via, Vittima degli eventi e The Young Messiah.

Nel 2016 arriva il boom per la sua carriera: Sara Lazzaro prende parte al cast di Braccialetti Rossi, una delle fiction più di successo in casa Rai, a cui si aggiunge la sua partecipazione nella serie sky The Young Pope.

La fama arriva anche recitando al fianco di Valentina Bellè nella fiction Volevo fare la rockstar, a cui seguirà l'ingresso nel cast del film 18 regali e della miniserie La guerra è finita.

Il suo nome è anche associato a quello di Agnese Tiberi, personaggio da lei interpretato nella fiction su Rai 1 Doc-Nelle tue mani, in cui Sara Lazzaro interpreta l'ex moglie di Luca Argentero e divenendo la rivale in amore di Matilde Gioli.

La vita privata di Sara Lazzaro

Tante sono le informazioni riguardo la carriera di Sara Lazzaro, ma lo sono molto meno quelle legate alla sfera privata.

L'attrice è infatti molto riservata, evitando di rispondere a domande sull'argomento: la sua scelta è anche confermata dall'assenza di fotografie di coppia sui suoi profili social, in cui invece compaiono scatti sui diversi set.

I viaggi sembrano però una grande passione dell'attrice, anche esperta nel canto e nel suono della chitarra, a cui alterna diversi sport, come tennis, nuoto ed equitazione.

