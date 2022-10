Un'altra concorrente ha lasciato il GfVip, si tratta di Sara Manfuso. La Manfuso è la moglie dell'ex membro della Camera dei Deputati del Partito Democratico (PD) Andrea Romano. La scelta della concorrente è stata motivata dalla sua ideologia e dalla sua coerenza.

Chi è Sara Manfuso, la concorrente del GfVip che è ha lasciato il reality

Sara Manfuso ha 38 anni ed è sposata con il deputato del PD Andrea Romano. Laureata in Storia e Filosofia, la Manfuso ha sempre combattuto per i diritti delle donne e per quelli dei più deboli. La Manfuso è infatti specializzata in tematiche sociali e politiche. Rimanendo sul sociale, l'ex gieffina svolge anche la professione di giornalista e opinionista ed è presidentessa di un'associazione che promuove i diritti delle donne chiamata #iocosì. Sara Manfuso ha anche una figlia di nove anni nata però da un'altra relazione. Il marito, Andrea Romano, è sempre stato fiero dell'attività della moglie e l'ha supportata anche nella scelta di approdare nella casa più chiacchierata d'Italia: quella del Grande Fratello. A tal proposito, l'ex onorevole Romano aveva dichiarato:

"Sono molto orgoglioso della scelta che ha fatto, ho sempre ammirato la sua autonomia e la sua indipendenza. L’ho sempre sostenuta in questa scelta, il suo lavoro è televisivo e questa per lei è un’occasione importante".

Leggi anche: GF Vip, squalifica in vista per altri 2 concorrenti. Non si tratta del caso Marco Bellavia

Perché Sara Manfuso è uscita dal GfVip

Per un po' nella casa del Grande Fratello Vip c'è stato il buio che è stato giustificato come problema tecnico. In realtà, in quelle oltre tre ore di stop del programma per il pubblico, i concorrenti discutevano del caso che ha coinvolto Marco Bellavia, che aveva abbandonato la casa dopo essere stato bullizzato. Dopo che il quotidiano collegamento con la casa si è ripristinato ecco la sorpresa: Sara Manfuso ha annunciato di abbandonare il reality. La decisione della Manfuso è giunta dopo una giusta riflessione. Accusata anch'essa di aver ignorato i problemi di Bellavia, la Manfuso vuole che vengano respinte le accuse nei suoi confronti perché lei ha costruito la sua vita e la sua carriera a combattere per coloro che non erano ascoltati o avevano bisogno di aiuto. Le dichiarazioni a caldo di Sara Manfuso sono state: