Sarah Altobello classe 1988 dotata di un grande carisma grazie alla spiccata somiglianza con Lady Melania Trump. Tra le prime apparizioni sullo schermo la più famosa è l’intervento all’Isola dei Famosi edizione 2019. Ben presto la pugliese potrebbe diventare la prescelta nella rosa della formazione dei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP 7. Non sono poche le piacevoli indiscrezioni che circolano sulla showgirl più conosciuta come la “Belén italiana“.

Sarah Altobello chi è?

È nata a Modugno nell’aprile del 1988, cammina sotto il segno dell’Ariete, vanta sulle spalle una carriera di attrice, showgirl, modella, influencer.

34 anni un futuro brillante e una grinta che la portata a seguire il suo stinto affrontando con tempestività e irruenza diversi contrasti familiari. Da bambina è sempre stata affascinata dalla carriera dello spettacolo, ben presto potrebbe rafforzare la professione di attrice. Il primo approccio con la recitazione è arrivato con Lory Del Santo grazie alla recitazione nel cast di The Lady.

Sarah Altobello, i legami affettivi e non

Le prime indiscrezioni sui legami “affettivi” di breve e lunga durata, portano ad abbracciare un intreccio sentimentale con il manager, Tony Toscano. Purtroppo, questa voce quasi sussurrata tra le file dell’indelicatezza è stata smentita dallo stesso manager durante la trasmissione televisiva di Domenica Live di Barbara d’Urso.

In una recente intervista Sarah ha ammesso di aver avuto una vita “sentimentale” turbolenta, impulsiva in amore ha avuto tanto tante “cotte” anche a senso unico. In molte occasioni, ritiene di essere stata sedotta e abbandonata.

Non sono passate in sordina le emozionanti simpatie con Paolo Brosio. All’epoca dell’Isola dei Famosi è apparso del tutto poco “innocente” il tenero bacio tra i due, anche se Brosio ha smentito con astuzia la presenza di sentimenti maliziosi.

In un percorso dove non sono mancati i colpi di scena Sarah ha fortemente suscitato l’attenzione di Yuri Rambaldi. I maligni hanno supposto la presenza di una passione nascosta per la showgirl.

Varca la porta rossa del Grande fratello vip Sarah Altobelli

La porta rossa del Grande Gratello vip si apre con una nuova Rose di candidati, sei possibili concorrenti apriranno la grande serata con nuovi volti, tra cui spicca Sarah Altobello.

Non sono poche le curiosità che circola in rete sulla showgirl, nota per gli interventi su Radio Norba, in più occasioni non ha nascosto che trova la felicità solo guardandosi riflessa nello specchio mentre balla.

Non ha nascono la buona amicizia con Mariana La Rosa. Ama, raccontare anche delle spiacevoli avventure come la manovra di un raggiro amoroso avvenuta sui social.

Come attrice Sarah Altobello aspira a recitare con Luca Pasquale Medici, più famoso e conosciuto con il nome d’arte di Checco Zalone.

Un successo partito grazie alla sgargiante somiglianza con Melania Trump e all’argentina Belen, da qui il famoso pseudonimo di “La Belen italiana”. Ama fare sport e non nutre una particolare piacere per i tatuaggi.