Chi è Sarah Felderbaum, l'attrice e modella anglo-americana moglie di Daniele De Rossi

Sarah Felderbaum, moglie di Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma, è una delle attrici più amate del piccolo e del grande schermo. Ha debuttato in televisione come conduttrice nel 2000, mentre il suo esordio al cinema sarà nel 2007.

Oggi ha 43 anni, ma non rinuncia a portare avanti la sua grande passione per la recitazione. Conosciamo meglio Sarah Felderbaum ripercorrendo la sua carriera e svelando qualcosa in più sulla sua vita privata.

Ecco chi è Sarah Felderbaum, attrice e moglie di Daniele De Rossi

Sarah Felderbaum è nata a Londra, capitale dell'Inghilterra, il 20 marzo 1980. Le sue origini sono angloamericane: infatti, la madre è inglese, mentre il padre è statunitense. Quando aveva solo un anno di età la famiglia ha scelto di trasferirsi in Italia. Sarah, di conseguenza, può essere considerata a tutti gli effetti italiana.

Prima di approdare al cinema e a teatro, Sarah Felderbaum ha lavorato come modella quando aveva 15 anni e ha preso parte a numerosi spot pubblicitari che hanno reso il suo volto familiare. Successivamente, ha recitato in due videoclip del duo Zero Assoluto.

Sarah Felderbaum ha però raggiunto un discreto successo grazie alla conduzione tra il 2000 e il 2001 del programma musicale "Top of the Pops" su Rai 2. Sempre nel 2001 ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nella Sitcom "Via Zanardi, 33", ambientata nel mondo universitario di Bologna.

Inoltre, ha continuato a sperimentare l’attività di conduzione con il programma “Unomattina Estate”, accanto al giornalista Paolo Giani. Da questo momento, la sua inclinazione è cambiata. Infatti, Sarah Felderbaum sceglierà di dedicarsi maggiormente alla recitazione, a partire dalla fiction “Caterina e le sue figlie” con Virna Lisi.

Nel 2007 è così riuscita ad esordire nel mondo cinematografico, interpretando una piccola parte nella commedia “Cardiofitness” e “Ti presento un amico” di Carlo Vanzina. Nel 2009, invece, farà ritorno alla fiction del piccolo schermo con “Mal’aria”, seguita da “Una grande famiglia” e “Il giovane Montalbano”, due serie di successo.

Il 2011 è stato però il suo anno d’oro. Infatti, facendo parte del cast de “Il gioiellino” di Andrea Molaioli interpretando il ruolo di Laura Aliprandi, Sarah Felderbaum ha ottenuto il Premio Guglielmo ai nastri d’argento e una candidatura ai David di Donatello.

Il film per cui Sarah Felderbaum è più famosa è sicuramente "Il principe abusivo". Nella pellicola diretta ed interpretata da Alessandro Siani, la Felderbaum ha interpretato la Principessa Letizia, protagonista della commedia.

Negli ultimi anni Sarah Felderbaum ha interpretato il ruolo di protagonista nel film "Sposa in rosso" (2022). In Televisione, invece, ha recitato nella serie Tv "Non mi lasciare", dove ha interpretato la moglie del protagonista con Vittoria Puccini e Alessandro Roja.

Sarah Felderbaum e Daniele De Rossi, un amore nato per caso

Sarah Felderbaum ha sempre affermato di non volere accanto un calciatore nella sua vita. Tuttavia, il destino le ha riservato una sorpresa inaspettata. Dal 2011, infatti, ha iniziato la sua relazione con l’ex calciatore giallorosso Daniele De Rossi. I due hanno poi deciso di sposarsi il 23 maggio 2015.

Sarah e Daniele si sono conosciuti casualmente nel 2009 ad una cena con alcuni amici che avevano in comune. Parlando di quella sera, Sarah ha descritto Daniele come un ragazzo affascinante dagli occhi celesti, che però non sapeva essere un volto noto del calcio italiano.

Dopo quell’incontro la loro relazione è diventata sempre più intensa e solida, convogliando così a nozze. Il matrimonio si è svolto in segreto alle Maldive, subito dopo la nascita della loro prima figlia Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014.

Nel 2016, invece, è nato il secondo figlio della coppia, il piccolo Noah. Proprio grazie ai figli e a Daniele De Rossi, Sarah ha raccontato di essere riuscita ad affrontare e superare una lunga battaglia emotiva causata dalla depressione e dai disturbi alimentari.

