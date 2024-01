Chi è Saul Nanni: vita privata, origini e studi del nuovo fidanzato di Deva Cassel

Nonostante la giovane età, Saul Nanni è uno tra gli attori acclamati della sua generazione, dando sfoggio al suo talento in film e serie tv.

Scopriamo insieme chi è, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Saul Nanni: il giovane volto del cinema italiano

Nato a Bologna il 4 febbraio 1999, Saul Nanni è uno dei giovani attori di talento protagonista del piccolo e del grande schermo.

La sua passione per il mondo dell'arte si manifesta sin da subito, partecipando come protagonista di uno spot Ringo: dalla pubblicità si sposterà in breve tempo al cinema, dove avvierà la sua carriera di attore.

La sua prima apparizione sarà nel film Un boss in salotto, recitando al fianco di Rocco Papaleo e Paola Cortellesi, dando così un lancio alla sua carriera.

A questo seguirà la sua partecipazione nella miniserie La Certosa di Parma, per poi ottenere il successo grazie ad Alex&Co, serie Disney che lancerà anche una sua collega, Beatrice Vendramin.

Proprio grazie a questo, Saul si farà conoscere in tutta Italia, attirando l'attenzione degli spettatori, i quali lo vedranno qualche anno più tardi in Non dirlo al mio capo, fiction Rai con Vanessa Incontrada.

Molti lo conoscono anche per il suo ruolo in Sotto il sole di Riccione, oltre alla sua partecipazione al film diretto da Kim Rossi Stuart, Brado, che lo vede al fianco dell'attore e regista.

La carriera come modello di Saul Nanni

Non solo cinema e tv: Saul Nanni ha infatti intrapreso anche una carriera nel campo della moda.

I capelli biondi in contrasto con gli occhi azzurri hanno attirato l'attenzione di molti brand e personalità di successo, come Oliviero Toscano e Giorgio Armani, i quali hanno reso Saul protagonista di diverse campagne pubblicitarie.

Negli ultimi anni, l'attore ha anche prestato il suo volto al brand Tod's, uno dei marchi più amati nel mondo della moda.

Saul Nanni e l'amore con Deva Cassel

Nel cuore di Saul Nanni c'è anche spazio per l'amore: l'attore è infatti fidanzato con una delle attrici più chiacchierate in tutto il mondo.

L'amore non c'è infatti solo tra Vincent Cassel e la sua nuova fidanzata, ma anche tra sua figlia, Deva Cassel, e Saul Nanni.

Si vociferava da tempo la relazione tra i due giovani attori, a cui è seguita la conferma dopo la loro partecipazione in coppia alla sfilata parigina di Dior.

Sembra che tra i due sia scoccata una vera e proprio scintilla e il set è stato galeotto: Saul e Deva hanno infatti recitato al fianco della prossima serie Netflix Il Gattopardo e, al termine delle riprese, hanno ufficializzato la loro relazione.

