Lunedì 3 ottobre si terrà a Milano l'ultima delle tre concerti dei Negramaro in programma al Teatro Arcimboldi.

L'Unplugged European Tour 2022 porterà la band pugliese in concerto nel nostro paese e non solo, diverse infatti sono anche le date programmate all'estero (come per esempio a Barcellona, Amsterdam e Parigi).

Non più stadi e palazzetti, ma saranno i teatri ad accogliere Giuliano Sangiorgi e i suoi compagni; un modo questo anche per recuperare il tour indoor previsto per il 2020 e annullato a causa della pandemia, ma soprattutto, una celebrazione dei primi vent'anni di carriera.

Il primo successo dei Negramaro risale infatti all'estate del 2003 e da lì la band pugliese ha pubblicato moltissimi successi, diventando in poco tempo uno dei gruppi più amati e seguiti in Italia.

Questo tour però si presenta diverso da quelli a cui ci hanno abituati i Negramaro, una dimensione più intima, dove i loro più grandi successi verranno ripresentati in chiave unplugged nei teatri, cosa che non succedeva da quasi quindici anni.

Un ritorno alle origini insomma, per celebrare una carriera invidiabile.

A che ora inizia il concerto e come raggiungere il Teatro Arcimboldi

Le porte del Teatro Arcimboldi si apriranno alle ore 21.00 per accogliere i fan dei Negramaro e di Giuliano Sangiorgi (che di recente ha anche pubblicato un libro).

Raggiungere il Teatro Arcimboldi è piuttosto semplice sia utilizzando i mezzi pubblici che la propria vettura.

Con i mezzi pubblici: le fermate più vicine sono quelle di Bicocca (M5), Ponale (M5). In alternativa è possibile scendere alla fermata Precotto (M1) e prendere il tram 7 direzione Messina, oppure scendere alla fermata Zara M3 e prendere il tram 7 in direzione Precotto.

In treno: il Teatro Arcimboldi si trova proprio davanti alla stazione ferroviaria Milano Greco Pirelli, servita da ATM e Trenord.

In auto: per chi arriva con il proprio mezzo, si segnala che il teatro dispone di tre parcheggi a pagamento e che non rientra nell'Area C (zona soggetta a pedaggio).

La scaletta completa del concerto dei Negramaro

Una serata in cui il pubblico avrà la possibilità di ascoltare diversi pezzi del passato della band ma in versione completamente nuova, unplugged.

Il gruppo vuole infatti regalare un'esperienza nuova ai propri fan, in una cornice maggiormente intima, garantendo così uno spettacolo emozionante ma al tempo stesso che tenga da conto le esigenze legate alla sicurezza e all'attuale situazione sanitaria.

Questa sera è l'ultima delle date previste a Milano, la prima si è tenuta il 30 settembre, la seconda l'1 ottobre, mentre la data che aveva dato il via al tour era quella del 29 settembre a Palais de Saint Vincent.

Per chi volesse arrivare preparato al concerto di stasera, ecco le tracce previste per la scaletta: