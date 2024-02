Sanremo 2024, la scaletta della terza serata: ecco l'ordine dei cantanti in gara

Dopo il successo della prima e della seconda serata, il festival prosegue con l'esibizione di altri 15 cantanti in gara. Da chi saranno presentati? Ecco dettagli, scaletta e ospiti.

Il successo dell'edizione di Sanremo 2024, ultima con la conduzione di Amadeus, continua inesorabilmente. La seconda serata ha visto sul palco dell'Ariston dei momenti di grande emozione, in primis il monologo di Giovanni Allevi.

Anche la terza serata, in onda dalle 20.40 dell'8 febbraio, promette di essere indimenticabile. Sul palco canteranno i 15 cantanti in gara che non si sono esibiti durante la seconda serata e ci sarà un ospite internazionale.

Dopo John Travolta, ospite della terza serata è Russell Crowe che si esibisce con la sua band (attualmente impegnata in un tour italiano).

Come co-conduttrice, invece, al fianco di Amadeus c'è la comica Teresa Mannino. Ne vedremo delle belle!

Sanremo 2024, la scaletta della terza serata

Nella serata del 7 febbraio si sono esibiti sul palco dell'Ariston 15 dei 30 cantanti in gara. La metà che non ha cantato ieri lo farà l'8 febbraio. Come nella serata precedente, i 15 partecipanti saranno presentati da altri cantanti, estratti con sorteggio nella conferenza stampa che precede il festiva. Questa trovata di Amadeus è stata molto apprezzata dal pubblico e si è rivelata una piacevole novità.

Ecco di seguito l'ordine di uscita dei cantati e da chi sono presentati:

• Il Tre presentato da Loredana Bertè

• Maninni presentato da Alfa

• Bnkk44 presentati da Alfa

• Santi Francesi presentati da Clara

• Mr Rain presentato da Il Volo

• Rosa Villain presentata da Gazzelle

• Alessandra Amoroso presentata da Dargen d'amico

• Ricchi e poveri presentati da Bigmama

• Angelina Mango presentata da Irama

• Diodato presentato dai The Kolors

• Ghali presentato da Mahmood

• Negramaro presentati da Emma

• Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

• Sangiovanni presentato da Rrenga e Nek

• la Sad presentati da Geolier

Le modalità di voto della terza serata sono le seguenti:

• il 50% alla giuria delle radio

• il 50% al pubblico a casa tramite televoto

Gli ospiti

L'ospite internazionale della terza serata è Russell Crowe che si esibisce con la sua band The gentleman's barber. Il gruppo musicale inizia a farsi conoscere dal pubblico e, infatti, ha in programma diversi concerti in Italia, ad esempio a Roma e Ascoli Piceno.

Questo vuol dire che, plausibilmente, l'attore hollywoodiano si esibirà in una performance canora.

Attesissimi sul palco anche Eros Ramazzotti, Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo.

Invece Stefano Massini e Paolo Jannacci leggeranno un testo per ricordare le morti sul lavoro.

Gli ospiti sulla nave Costa crociere

Sulla nave da crociera, invece, è la volta dell'esibizione di Bresh, pseudonimo di Andrea Brasi, un cantautore e rapper italiano.

Chi canta a Piazza Colombo

Dopo Lazza e Rosa Chemical, Piazza Colombo si scalda con le note travolgenti di Paola e Chiara. Le due inseparabili sorelle canteranno alcuni dei loro brani più famosi, in attesa di vederle sul palco il 9 febbraio, durante la serata dei duetti. Nella quarta serata del festival di Sanremo Paola e Chiara canteranno insieme ai Ricchi e Poveri.