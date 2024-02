Sanremo 2024, ecco la scaletta della seconda serata: ospiti e ordine dei cantanti in gara

La prima serata del Festival di Sanremo si è conclusa alle 2.00. A che ora finirà la serata del 7 febbraio? Ecco chi sono i cantanti in gara e gli ospiti presenti sul palco.

Dopo il grande successo della prima serata del festival di Sanremo, andata in onda il 6 febbraio 2024, è la volta della seconda serata, quella in cui si esibiscono 15 cantanti in gara.

Durante la seconda serata avremo modo di ascoltare con più attenzione i testi delle canzoni, intervallati dagli sketch di Amadeus e Fiorello e dai brani di Giorgia. Nella seconda serata del festival, infatti, come co-conduttrice ci sarà proprio lei, Giorgia, una delle interpreti italiane più amate di sempre.

Dopo il successo di Marco Mengoni, si presume che anche Giorgia canterà sul palco i brani che l'hanno consacrata nell'olimpo della musica italiana.

Ecco chi sono i 15 cantanti in gara che si esibiscono nella seconda serata del festival di Sanremo, a che ora inizia e quando finisce.

Chi sono i 15 cantanti in gara: la scaletta della serata

Il festival di Sanremo 2024 è iniziato con un boom di ascolti, un successo incredibile che, si spera, si ripeterà durante la seconda serata della kermesse musicale. Nella serata di ieri si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara, anche per questo motivo il programma è durato fino alle 2.00 di notte.

Questa sera, invece, sul palco dell'Ariston vedremo 15 cantanti in gara e diversi ospiti: Giovanni Allevi e John Travolta. Come co-conduttrice, accanto ad Amadeus, ci sarà invece Giorgia.

La serata alle 20.40 e termina introno all'01.45.

Ecco la scaletta ufficiale dell'evento: chi sono i cantanti in gara il 7 febbraio in odine alfabetico:

Alfa

Annalsia

BigMama

Clara

Dargen D'Amico

Emma

Fred de palma

Gazzelle

Geolier

Il Volo

Irama

Loredana Bertè

Mahmood

Renga e Nek

the Kolors

Chi presenta i 15 cantanti in Ga

Gli ospiti della seconda serata

Sono diversi gli ospiti che si esibiranno sul palco dell'Ariston durante la seconda serata. Si inizia con il pianista di fama internazionale Giovanni Allevi, che torna ad esibirsi dopo una lunga malattia.

Ci saranno poi, per la seconda volta, i ragazzi che compongono il cast di Mare Fuori, la serie Rai che ha ottenuto un successo senza pari. Il palco dell'Ariston vedrà poi Leo Gassmann il quale parlerà del film dedicato a Franco Califano a breve in onda in tv.

Come ospite internazionale ci sarà invece John Travolta.

Invece in piazza Colombo vedremo Rosa Chemical e sulla nave Costa Smeralda Bob Sinclair.