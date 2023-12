Come funziona il Secret Santa, un modo simpatico per scambiarsi i regali di Natale

Conosci il Secret Santa? Conosciuto anche come "Babbo Natale segreto" è un modo originale e carino per scambiarsi i regali in famiglia o tra amici: ecco come funziona.

Trovare il regalo perfetto per la mamma e il papà, per i nonni, gli zii, i fratelli o le sorelle è davvero difficile: perché non organizzare il Secret Santa?

Questo particolare modo di scambiarsi i regali è nato in Inghilterra, ma si sta diffondendo anche nel nostro Paese: oltre che divertente, è un metodo perfetto per risparmiare e condividere momenti di spensieratezza con i propri cari.

Ecco cos'è, come funziona e come organizzare il Secret Santa.

Cos'è il Secret Santa?

Molti non ne hanno mai sentito parlare, ma il Secret Santa è un modo davvero divertente e carino per scambiarsi i regali di Natale senza diventare matti per trovare il dono perfetto per tutti. Si può decidere di organizzarlo in famiglia, tra amici o tra colleghi di lavoro per risparmiare tempo e denaro.

Infatti, nel Secret Santa ogni partecipante fa un solo regalo a una persona della cerchia, e così anche tutti gli altri partecipanti. Ma nessuno dei destinatari conosce il mittente del pacco.

Secret Santa significa letteralmente "Babbo Natale segreto" - da Santa Claus, un termine anglosassone - e consiste nel donare il proprio regalo senza che l'altra persona sappia nulla.

Secret Santa, come funziona e come organizzarlo

Se volete organizzare un Secret Santa per questo Natale, prendetevi almeno una settimana per decidere a chi fare i regali e per acquistare i doni stessi.

Infatti, la prima cosa da fare quando si vuole organizzare il Natale segreto è preparare una ciotola o una scatola con all'interno dei bigliettini: su ciascuno di essi va scritto il nome di un partecipante, e poi ogni biglietto deve essere chiuso e inserito nella scatola.

A questo punto, a turno, ciascun partecipante dovrà pescare un bigliettino dalla scatola senza mostrarlo agli altri: il nome scritto sul biglietto corrisponde alla persone a cui si deve comprare un presente. A questo punto scatta la corsa all'acquisto dei regali, possibilmente seguendo i gusti del diretto interessato.

L'appuntamento è per il giorno di Natale (o qualche giorno prima/dopo) per scambiarsi i regali: nessuno saprà a chi spetta il tuo regalo e tu non saprai chi ti ha preparato il tuo regalo.

Potete provare a indovinare chi vi ha comprato il regalo, ma il bello di questo gioco è la sorpresa, che spesso lascia tutti a bocca aperta.

Alcuni consigli per un secret Santa perfetto

Affinché il gioco funzioni alla perfezione e tutti i partecipanti ne escano soddisfatti, è importante conoscere bene i gusti dei destinatari dei regali, per non incorrere in errori imbarazzanti. Non solo: è importante anche fissare un budget comune, in modo che tutti i regali siano posti sullo stello livello.

L'impegno è essenziale nel Secret Santa e la scelta non è da meno: nella ricerca del regalo perfetto dovete optare per qualcosa di originale e non scontato. Per esempio, esistono dei regali perfetti anche per chi ha tutto.

Se poi volete rendere il Natale segreto un po' più divertente e scherzoso, potete scegliere un tema comune: per esempio, l'acquisto di regali utili, piuttosto che prodotti di bellezza, abbigliamento, accessori curiosi. In questo modo, allo scambio dei regali non mancheranno anche tante risate.

Non vi resta che pensare a chi coinvolgere nel vostro Secret Santa per renderlo magico e divertente: buona fortuna per lo scambio dei regali!