Secret Santa: ecco 5 idee regalo sotto i 15 euro per il tuo Babbo Natale segreto

Il Secret Santa è ormai una delle tradizioni più apprezzate in Europa e nel mondo. È la sorte a fare il suo corso: l'usanza, infatti, consiste nel fare un regalo a una persona e riceverne un altro senza sapere chi sia il mittente (almeno fino a quando non si scarta il pacchetto misterioso).

È spesso organizzato in occasione di cene natalizie tra amici o colleghi di lavoro in cui sarebbe difficile fare regali a tutti. Si tratta di un'usanza che riscuote sempre un'ampia partecipazione da parte degli invitati. Scopriamo insieme le origini di questa tradizione e le 5 idee regalo sotto i 15 euro da cui poter prendere ispirazione per un Secret Santa coi fiocchi.

Secret Santa: origini e come organizzarlo facilmente

Il Secret Santa appartiene alle molteplici tradizioni del Nord Europa, in particolare dei Paesi scandinavi. Con il tempo, questa usanza è stata tramandata negli Stati Uniti, fino a essere praticata un po' ovunque.

Si tratta di un modo semplice per fare regali in contesti spesso ricchi di persone, come tra colleghi di lavoro o in grandi compagnie di amici. Grazie a questa consuetudine, infatti, è sufficiente che ognuno prepari un regalo anonimo, il quale sarà poi scambiato attraverso un gioco della sorte.

È molto apprezzato soprattutto perché permette di fare regali senza stress, in modo economico e divertente, senza sapere da chi si riceverà il dono. Organizzare il Secret Santa è molto semplice: basterà segnare i nomi dei partecipanti. Successivamente, ognuno diventerà "Secret Santa", donando il regalo più opportuno al nome che verrà estratto.

L'importante è non svelare il nome di chi ha fatto il regalo, mantenendo in questo modo l'aura di mistero che rende questa tradizione così accattivante.

5 idee regalo sotto i 15 euro perfette per il Secret Santa

Sono molteplici i regali da poter fare in occasione del Secret Santa. Oltre a essere economici, hanno in comune il fatto di essere divertenti per la persona che li riceve.

Ecco 5 semplici idee regalo da poter fare ad amici o colleghi: