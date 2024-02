Questi 5 segnali indicano che stai idealizzando una persona: ecco i campanelli d'allarme

Che si tratti del tuo partner o di qualcuno a te molto vicino, esistono diversi segnali che indicano che stai idealizzando una persona.

Purtroppo, quando si tiene a qualcuno, questa situazione è più frequente di quanto si possa immaginare. Ma potrebbe portare a dei danni, non solo alla persona che idealizza l’altro, ma anche al rapporto stesso. Infatti, ignorare i difetti dell’altro può portare a delle aspettative elevate verso la persona oggetto della nostra idealizzazione.

Il che è distruttivo per la tua autostima, soprattutto se non sei ancora consapevole dell’idealizzazione stessa. Per queste ragioni, oggi analizzeremo 5 segnali che stai idealizzando una persona a te cara.

Segnali che stai idealizzando una persona: 5 campanelli d’allarme

Analizzare i segnali che stai idealizzando una persona significa innanzitutto comprendere cosa intendiamo con il concetto di idealizzazione.

Stai idealizzando il tuo partner o una persona a te cara quando, pur senza volerlo, non fai altro che vederla sotto una buona luce. In altre parole, tendi ad attribuirgli solo qualità positive. Di contro, se stai idealizzando una persona, difficilmente ne vedrai i lati negativi.

Eppure, anche questi devono essere tenuti in considerazione, dato che una relazione sana, che sia di coppia o che si tratti di altra tipologia di rapporto, deve basarsi sulla conoscenza e accettazione non solo dei pregi, ma anche dei difetti dell’altro.

Per questo, dovrai attenzionare questi 5 segnali che indicano che stai idealizzando una persona a te vicina:

• difficoltà di concentrazione

• presenza di sintomi fisici (palpitazioni, sudorazione, nervosismo)

• totale dipendenza dall’altro

• tendenza ad ignorare i propri bisogni e sentimenti

• aspettative eccessive nei confronti dell’altro.

Segnali che stai idealizzando una persona: perché questo avviene?

Oltre ad individuare i segnali che stai idealizzando una persona, dovrai anche concentrarti sul perché tali segnali si manifestano.

In altre parole, dopo aver individuato i segnali, il secondo step per superare l’idealizzazione è quello di scoprirne le motivazioni.

Ricorda che, all’inizio di una relazione, l’idealizzazione potrebbe essere fisiologica. Soprattutto se si tratta di una relazione d’amore, tendiamo spesso a concentrarci solo sugli aspetti positivi durante la prima fase della storia.

Tuttavia, si tratta per l’appunto di una fase, e nelle successive dovrebbe essere fisiologico iniziare a notare non solo i pregi, ma anche i difetti dell’altro.

Se questo non avviene, potresti avere un’autostima molto bassa. Se la tua percezione di te stesso è alterata, allora potrebbe esserlo anche quella degli altri, facendo scattare l’idealizzazione.

L’idealizzazione, inoltre, si può generare da un estremo bisogno di appartenenza. Si tende ad idealizzare cioè qualcuno per sentirci connessi a quella specifica persona.

In altri casi, anche la paura dell’intimità potrebbe far scattare l’idealizzazione. Si tratta, in questo caso, di un complesso meccanismo emotivo messo in atto per mantenere distanza con l’altro.

Comprendere per superare

Se i segnali che stai idealizzando una persona ti suonano familiari e temi di aver idealizzato qualcuno, sappi che sei già sulla buona strada per lavorare sulla tua relazione.

Ristabilire il contatto con la realtà, diventando realmente consapevole dei difetti e degli aspetti negativi dell’altro, purtroppo può essere molto doloroso.

In alcuni casi, dopo la presa di coscienza dell’idealizzazione, la relazione potrebbe concludersi, anche se non è assolutamente scontato.

Riuscire a comprendere appieno ogni sfaccettatura dell’altro e superare l’idealizzazione, di fatto, muterà il rapporto con l’altro. In alcuni casi, potrebbe portare ad un’evoluzione positiva del rapporto stesso.

In questo difficile percorso, non bisogna aver paura di chiedere aiuto ad un professionista, psicologo o psicoterapeuta: accettare le proprie debolezze e i propri limiti non è facile.

Ma, soprattutto se la tendenza all’idealizzazione è frequente, il supporto della terapia sarà di grande aiuto per comprendere le origini profonde di questo meccanismo, per poi superarlo con successo.

