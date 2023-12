Fai attenzione se hai al tuo fianco uno di questi tre segni zodiacali: ecco i più bugiardi

A tutti è capitato almeno una volta di camuffare la verità e dire così qualche bugia, anche quando capita a fin di bene. Nonostante la menzogna sia una debolezza tipica dell'animo umano, le stelle ci possono dire quali siano i segni zodiacali più inclini a mentire e ci aiutano a prendere le giuste misure nei loro confronti. Infine, ma non di minore importanza, possiamo scoprire come affrontarli.

Ovviamente, l'astrologia ci può dare una linea guida, ma questo non deve portare a una generalizzazione totale, tenendo presente che la personalità umana è un mosaico complesso di molteplici influenze. L'obiettivo è comprendere, senza giudicare, come gli astri possono contribuire a delineare tratti che potrebbero essere interpretati come tendenze all'inganno.

Scopriamo allora quali sono i segni zodiacali più bugiardi secondo le stelle.

I 3 segni più bugiardi dello zodiaco: ecco a chi fare attenzione

Analizzando le caratteristiche dei segni zodiacali, si può scoprire chi tra questi tende a distorcere la realtà: ecco di chi stiamo parlando.

1. Gemelli

Il segno doppio per eccellenza, i Gemelli sono noti per la loro imprevedibilità e capacità nel cambiare idea facilmente. Tra le caratteristiche di questo segno d'aria, c'è sicuramente quella delle doti comunicative, ma anche la furbizia e l'adattabilità: tutti elementi che permettono di nascondere piuttosto facilmente le proprie bugie.

Infatti, sono in grado di distorcere la realtà a loro favore e a renderla anche verosimile per i loro interlocutori. La loro buona capacità di espressione è la ciliegina sulla torta.

2. Bilancia

Altro segno doppio, la Bilancia si distingue nello zodiaco per la sua bontà e soprattutto per la sua grande capacità di soppesare le parole e cercare di non fare un torto a nessuno, almeno apparentemente.

Proprio per la paura di ferire il prossimo e per evitare lo scontro, i nati sotto questo segno, non spiccano per onestà, ma si nascondono dietro le cosiddette bugie bianche.

Spesso però, anche questa ingenuità e bontà non è del tutto sincera: potrebbe essere una maschera adottata dalla Bilancia per nascondere la sua vera natura, che rivela solo alle persone più fidate.

3. Leone

Anche il Re dello Zodiaco ha la tendenza a ingannare il prossimo. Questo segno, noto per brillare sotto la luce dei riflettori e per la sua grande autostima, quando vuole accrescere il mito di se stesso davanti agli altri tende a inserire qualche bugia per mostrarsi ancora più apprezzabile agli occhi altrui.

Quindi, è molto probabile smascherare un Leone che mente: quando inizia a raccontare avvenimenti troppo assurdi per essere veri c'è la grande probabilità che stia dicendo qualche bugia per rendersi ancora più affascinante e per primeggiare sugli altri.

