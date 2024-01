Quali sono i segni zodiacali che stanno bene insieme? Ecco le 5 coppie più compatibili

Se hai sfortuna in amore o vuoi scoprire quanto tu e il tuo partner siete compatibili, lo zodiaco può venirti in aiuto. Gli astri, infatti, possono dirci quali sono le coppie di segni che stanno bene insieme: ecco la classifica.

L'affinità in una coppia, si sa, è importante e sono in molti a chiedersi come poterne sapere di più prima di imbarcarsi in una relazione con qualcuno con cui si rischia di non essere sulla stessa lunghezza d'onda.

Purtroppo, non esiste un manuale di istruzioni sulla compatibilità di coppia, ma l'astrologia può aiutarci a capire quali sono le coppie di segni zodiacali che stanno bene insieme. Scopriamo quindi la classifica delle 5 coppie più compatibili (secondo gli astri).

I segni zodiacali che stanno bene insieme: come calcolare la compatibilità

Quando si parla di compatibilità tra segni zodiacali, in astrologia ci si riferisce alla sinastria. La sinastria non è altro che la comparazione tra il Tema Natale di due persone per scoprire se c'è un'affinità non solo in amore, ma anche in famiglia, in amicizia o nel lavoro.

Nel calcolo della sinastria, si analizzano con attenzione soprattutto il Sole, la Luna e la Venere di entrambe le persone di cui si vuole scoprire la compatibilità.

Per un calcolo della sinastria di coppia affidabile e completo bisognerebbe conoscere data, ora e luogo di nascita delle persone di cui si vuole fare una valutazione di affinità. Ovviamente, meno dati conoscete, meno sfumature riuscirete a cogliere nell'analisi.

È possibile svolgere questo calcolo a mano, ma è un procedimento lungo e complesso. Fortunatamente, online ci sono molti siti che offrono anche gratuitamente un calcolatore di compatibilità più o meno preciso.

La classifica dei segni più compatibili: ecco qual è la Top 5

Senza calcolare in modo approfondito la sinastria, è comunque possibile determinare quali sono le coppie di segni che in linea generale sono più propense ad andare d'accordo e stanno bene insieme.

Di norma, i segni degli stessi elementi hanno più affinità perché hanno alcune caratteristiche in comune, ovvero quelle dell'elemento di appartenenza. Perciò, è probabile che Ariete, Leone e Sagittario vadano d'accordo, così come Cancro, Scorpione e Pesci, Gemelli, Bilancia e Aquario e Toro, Vergine e Capricorno.

Di solito, poi, i segni di costellazioni opposte condividono una compatibilità speciale perché sono opposti ma hanno natura simile, come se fossero uno lo specchio dell'altro. Questi segni sono Ariete e Bilancia, Toro e Scorpione, Gemelli e Sagittario, Cancro e Capricorno, Leone e Aquario e Vergine e Pesci.

Ma ora entriamo nel dettaglio delle coppie di segni zodiacali che stanno molto bene insieme. Ecco la classifica delle 5 coppie più compatibili.

1. Cancro e Toro

La coppia composta da Cancro e Toro è una coppia vincente. Infatti, entrambi i segni ricercano stabilità e sicurezza. La loro è una relazione solida, fatta di condivisione e connessione emotiva.

Il Cancro ha la sensibilità e l'affetto di cui il Toro ha bisogno, mentre il Toro ha la stabilità che il Cancro cerca e gli garantisce il senso di protezione che tanto desidera.

2. Gemelli e Leone

La coppia formata da Gemelli e Leone è caratterizzata dal clima giocoso e vivace che si crea dal rapporto tra questi due segni. Pur essendo due segni dalla forte personalità, la relazione tra loro si rivela particolarmente equilibrata.

Infatti, il Leone ha la creatività e l'intraprendenza che serve a stimolare i Gemelli, mentre i Gemelli, con la loro riflessività, sanno frenare l'eccessiva impulsività del Leone.

3. Ariete e Sagittario

L'Ariete e il Sagittario sono estremamente compatibili tra loro, spesso condividono gli stessi interessi e hanno una visione della vita molto simile. La relazione tra questi due segni è stimolante per entrambi, trovandosi il più delle volte sulla stessa lunghezza d'onda.

Avventurosi e sempre pronti a provare cose nuove ed emozioni intense, questi due segni, che hanno una personalità molto simile, si spronano continuamente a vicenda. Allo stesso tempo, avendo entrambi molto cara la propria indipendenza, Ariete e Sagittario si lasciano lo spazio per cresce dentro e fuori dalla coppia.

4. Vergine e Bilancia

I segni zodiacali di Vergine e Bilancia si completano perfettamente. Entrambi i segni, infatti, sono alla ricerca di sicurezza e stabilità. Inoltre, condividono lo stesso amore per la bellezza, l'armonia e per l'arte in particolare.

Nonostante siano due segni molto diversi, Vergine e Bilancia si incastrano come due pezzi di un puzzle perché l'ordine che caratterizza la Vergine e la diplomazia tipica della Bilancia permette adattarsi l'uno all'altro senza attriti. La loro relazione, di solito, è lunga, solida e dolce.

5. Capricorno e Pesci

Il Capricorno e i Pesci sono il tipico esempio di opposti che si attraggono. Infatti, il Capricorno è molto pragmatico, determinato e con i piedi per terra, mentre i Pesci sono sognatori, altruisti ed emotivi.

È proprio la loro diversità ad arricchire questa unione. I Pesci portano il romanticismo e spensieratezza nella vita del Capricorno, mentre il Capricorno dà ai Pesci solidità e concretezza, qualità necessarie per un rapporto duraturo.

Leggi anche: 5 segni che trovano l'amore in questo 2024: ecco i fortunati colpiti da Cupido