Oroscopo, i 5 segni zodiacali favoriti a gennaio 2024 che inizieranno bene l'anno

Il mese di gennaio porta con sé desiderio di cambiamento e novità. Quale modo migliore per ottenerli se non seguendo la fortuna dell'oroscopo?

Ogni volta che un anno volge al termine, per scaramanzia o per curiosità, sono in molti coloro che leggono l'oroscopo. Spesso, chi compie quest'azione si sente rassicurato.

L'oroscopo, infatti, è concepito come un elemento capace di predire il futuro, ad esempio per eventuali problemi o successi amorosi ed economici. Grazie a questo potere diventa un manuale che illustra cosa accadrà e come agire. Chi sarà il più fortunato in amore, denaro e lavoro?

I 5 segni più fortunati di gennaio 2024

Gennaio è considerato da tutti il mese degli inizi, perché porta con sé desideri, speranze e voglia di cambiamento. Inoltre, grazie ad un piccolo aiuto da parte delle stelle e degli astri, sarà più facile iniziare l'anno con la marcia giusta.

Ma quali sono i segni che godranno di questa fortuna? Scopriamo quali sono i 5 segni, dai meno favoriti ai più fortunati, che inizieranno il nuovo anno con ottimismo e positività.

5. Bilancia

Il 2024, per il segno della Bilancia, sarà un anno di rinascita. Già a partire dal mese di gennaio, infatti, inizierà un periodo molto favorevole, grazie a Plutone e Marte.

Il primo vi aiuterà a smettere di dubitare di tutto, fidandovi di più di voi stessi e degli altri. Marte, invece, portatore di energia e coraggio, vi darà forza, assertività e la capacità di saper dire di no. Sarà però importante mantenere una buona moderazione soprattutto nelle spese.

4. Vergine

Gennaio porterà crescita in tutti i settori per i nati sotto il segno della Vergine. Giove, Marte e Venere, infatti, offriranno supporto per tutto l'arco del mese. In amore le incertezze rimarranno fino al 23 gennaio, salvo poi portare in voi armonia e bellezza grazie a Venere, pianeta che da sempre simboleggia l'amore.

Nel lavoro, invece, il periodo più produttivo sarà la seconda parte del mese di gennaio, che dovrete sfruttare al massimo per raggiungere obiettivi e fortuna.

Le finanze, invece, saranno piuttosto altalenanti. Di conseguenza, per poter avviare progetti, sarà meglio attendere il periodo successivo al 14 gennaio.

3. Leone

Per i nati sotto il segno del Leone è prevista una grande evoluzione professionale già nelle prime settimane del 2024. La vostra determinazione sarà una risorsa preziosa soprattutto nel mese di gennaio, permettendovi di crescere e migliorare rapidamente.

Marte e Venere, inoltre, illumineranno le relazioni con momenti intriganti e inattesi. Sarebbe un peccato non approfittare di questo mese per promuovere il vostro lavoro e ottenere il giusto riconoscimento.

2. Toro

Il mese di gennaio, per il segno zodiacale del Toro, sarà caratterizzato da auspici molto favorevoli, offrendo numerose opzioni di fortuna. Sarà infatti un buon momento per investire e chiedere aumenti.

Il nuovo anno, infatti, sarà segnato da nuove responsabilità in ambito lavorativo che prenderanno avvio proprio a partire da gennaio. Dal 14 al 29 gennaio vi potrete realizzare in ambito lavorativo grazie al supporto delle stelle. Venere, invece, vi dispenserà una grande armonia amorosa. Preparatevi a sfruttarla!

1. Capricorno

Ebbene sì, il segno più fortunato di gennaio 2024 sarà il segno del Capricorno. Grazie ai favori di Giove e Saturno, portatori di abbondanza e perseveranza, i nati sotto questo segno potranno cogliere nuove opportunità e dare una svolta ai propri progetti.

Proprio nel mese di gennaio, infatti, ci saranno buone sorprese sul lavoro e possibilità di fare investimenti a lungo termine. I vostri sforzi e il senso di responsabilità che vi contraddistingue rafforzeranno il desiderio di avanzare nella vostra carriera.

Infine, Marte e Venere aumenteranno l'energia e la passione anche nell'amore.

