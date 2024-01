Questi sono i 5 segni più cattivi dello zodiaco: ecco da chi è meglio stare alla larga

Per chi è incline a credere nell'astrologia, potrebbe essere interessante conoscere il lato oscuro dei segni zodiacali. Ecco i 5 più cattivi.

Come suggerisce il modo di dire, alcune persone sono "Buone come il pane". Si tratta di persone che si arrabbiano di rado e che riescono a vedere il bello in ogni cosa.

Tuttavia, esistono anche persone più vendicative e meno trasparenti. Sono individui che tendono ad assumere atteggiamenti scorretti per insicurezze e paure o semplicemente per proteggersi.

Una volta che si impara a conoscerli, però, si può scegliere se evitarli o accettare anche questa parte un po' più oscura del loro carattere. Scopriamo quali sono i 5 segni zodiacali più cattivi dell'oroscopo.

Ecco quali sono i 5 segni zodiacali più cattivi: alcuni ti sorprenderanno

L'astrologia può essere un ottimo alleato nel rivelare lati caratteriali e inediti delle persone. Ecco una lista dei 5 segni zodiacali più cattivi, da quello un po' più buono al più perfido. Il primo vi sorprenderà!

5. Bilancia

In modo un po' inaspettato, il segno della bilancia rientra tra i segni zodiacali più cattivi. I nati sotto questo segno, se provocati, possono dare luogo a un vero e proprio tsunami.

Si tratta di persone che vogliono e pretendono stabilità ed equilibrio dalla loro quotidianità e da chi li circonda. Per questo motivo, se qualcuno mina la loro serenità, si trasformano in giudici severi e vendicativi.

4. Gemelli

I nati sotto il segno dei gemelli sono ancora più difficili da capire. Nella loro indole, infatti, regnano sia la bontà sia la cattiveria, dimostrandosi a tutti gli effetti un segno duale.

Di conseguenza, sono persone che da una parte aprono facilmente il cuore agli altri, diventando amici generosi e fidati. Dall'altra, invece, non si fanno scrupoli a tradire le persone per i loro tornaconti personali.

Infatti, la loro natura giocosa e il desiderio di avventura possono trasformarsi in manipolazione, senza mai però rivelare le proprie intenzioni.

3. Ariete

Sul podio dei segni zodiacali più cattivi si colloca l'Ariete e questo forse non sorprende. I nati sotto questo segno, infatti, sono dei leader con un talento innato nella gestione e nel comando, ma non si accontentano di questo.

Nella quotidianità, infatti, tendono a mettere fuorigioco i loro avversari per arrivare alla vetta, anche attraverso azioni subdole. Il consiglio? Meglio non mettersi in competizione con l'Ariete.

2. Cancro

Il cancro si contende la prima posizione nei segni più cattivi dello zodiaco. Nonostante siamo abituati a pensare i nati sotto questo segno come delle persone buone e tenere, sono dei veri e propri seguaci del detto "Occhio per occhio, dente per dente".

Infatti, non bisogna mai prenderli in giro o ferirli. Il loro animo sensibile, intuitivo e introspettivo è però spesso insicuro e soggetto a forti sbalzi d'umore. Inoltre, quando sono arrabbiati, scelgono di allontanarsi senza fare rumore.

1. Scorpione

Il primo segno a emergere quando si parla di malvagità zodiacale è lo scorpione. Conosciuto per il suo attaccamento alla vendetta e per la sua intensità emotiva, può diventare un istigatore oscuro.

Si tratta di un segno molto abile a osservare e investigare l'animo umano. Per questo motivo, i nati sotto il segno dello scorpione sono capaci di manipolare le situazioni a loro vantaggio, spingendo gli altri al limite.

