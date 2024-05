I segni dello zodiaco sono contraddistinti da differenti caratteristiche, ecco quali sono i segni zodiacali più deboli: non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale e psicologico.

Quali sono i segni zodiacali più deboli?

Tutti devono affrontare dei momenti di debolezza nel corso della propria vita, ma alcuni segni possono rivelarsi più deboli di altri: ecco quali sono i 5 segni zodiacali più deboli.

5. Cancro

Il Cancro, nato tra il 22 giugno e il 22 luglio, è in grado di affrontare ogni situazione. I momenti di difficoltà di questo segno cominciano quando inizia a deprimersi e vedere tutto nero, in qualunque situazione. Ciò provoca una catena di eventi e situazioni in cui il Cancro non riesce a trovare una soluzione logica ed efficiente per affrontare i propri guai, lasciandosi trascinare da una valanga di pensieri.

4. Pesci

Chi nasce tra il 20 febbraio e il 20 marzo cade sotto il segno dei Pesci, caratterizzato da una forte sensibilità che spesso si traduce in fragilità. Non a caso, si tratta persino di uno dei segni più inclini a cadere in depressione. Non prendono bene le critiche ed è facile ferire i loro sentimenti. Inoltre, tendono ad avere la testa fra le nuvole e quando si scontrano con la realtà, spesso ne escono distrutti.

3. Bilancia

Chi è della Bilancia, nato tra il 23 settembre e il 22 ottobre, cerca di mostrarsi forte e sicuro di sé, ma in realtà nasconde una grande debolezza. Nonostante la maschera che tende a indossare, il segno della Bilancia rimane particolarmente ferito quando non riesce a relazionarsi in modo sincero con le persone.

2. Vergine

Nato tra il 23 agosto e il 22 settembre, la Vergine tende a nascondere i suoi sentimenti, soprattutto la sua debolezza, dietro a schemi e routine estremamente rigidi. È noto che la Vergine ha pochi amici fidati ed è proprio per questo che un tradimento nei suoi confronti si rivela estremamente doloroso.

1. Gemelli

Chi è nato tra il 21 maggio e il 21 giugno si colloca al primo posto tra i segni zodiacali più deboli. Il segno dei Gemelli pone molta attenzione al modo in cui viene percepito dagli altri e spesso mente anche a sé stesso sulla propria vita.