Capita a molti, in alcuni periodi più di altri, di sentirsi depressi senza neppure comprenderne il perché. Sembra che stia andando tutto male, magari c’è stato un litigio con una persona dalla quale non ci si vorrebbe mai allontanare, d’un tratto ci si sente soli e incompresi, costretti a far fronte a numerosi cambiamenti. Insomma, i periodi “no” capitano un po’ a tutti e i motivi per sentirsi tristi sono innumerevoli. È popolare credere che i segni zodiacali influenzino la nostra vita e siano un buon modo per conoscere una persona e tutte le sue caratteristiche. Ecco allora che potrebbe essere utile scoprire quali sono i segni zodiacali più depressi e cosa li rende più inclini alla depressione.

I segni zodiacali più depressi e come aiutarli

C’è chi crede che l’oroscopo sia solo una stupidaggine, ma c’è anche chi non resiste alla tentazione di scoprire quali previsioni abbia in serbo per il proprio segno zodiacale. C’è persino chi nota una correlazione tra la depressione e la data di nascita: ecco quali sono i 4 segni zodiacali considerati i più depressi.

4. Scorpione

Trattandosi di un segno passionale, restio ai cambiamenti della vita e che detesta perdere, non sorprende che quando le cose non vanno come vorrebbe sia propenso a cadere in depressione. “Il tempo guarisce tutte le ferite” è il detto con cui affrontano le loro avversità.

3. Pesci

Si tratta di un segno che tende spesso a essere triste e di pessimo umore, talvolta senza ragione. Inoltre, è un segno che non prende molto bene le critiche di qualsiasi tipo. In questo caso, un modo per non deprimersi è passare del tempo in solitudine (senza isolarsi completamente), magari ascoltando della buona musica.

2. Capricorno

Segno laborioso e testardo, cerca sempre di migliorarsi e tende ad affrontare i suoi problemi tutti in una volta. Viene spesso sopraffatto dall’ambizione e dal desiderio di raggiungere i suoi obiettivi a qualsiasi costo. Per questo motivo, al Capricorno capita di sentirsi stanco e cadere in depressione.

Fermarsi, fare un bel respiro e rilassarsi potrebbe essere un buon inizio per uscire dalle sensazioni più tristi. Dedicare del tempo a sé e prendersi cura del proprio corpo e del proprio stato mentale sono le soluzioni migliori.

1. Toro

Simile al segno zodiacale precedente, anche il Toro è ossessionato dal bisogno di raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti e decisamente non aiuta l’enorme devozione che prova per il proprio lavoro. Non è raro che il Toro si trovi in situazioni di particolare stress che possono deteriorare la sua salute mentale. Diventa soprattutto un problema quando si intestardisce e insiste che vada tutto bene (sappiamo tutti quanto il Toro voglia avere sempre ragione).

Una piccola vacanza per rilassarsi e godersi la vita è ciò di cui ha più bisogno. Inoltre, è importante ricordarsi che la ricerca del successo non deve essere d’intralcio alla propria salute mentale.