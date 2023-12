Ecco quali sono i 5 segni zodiacali più gelosi (e perché proprio il Leone)

La gelosia è un sentimento comune, soprattutto in amore, ma ci sono alcuni segni zodiacali che la provano in maniera più intensa.

Nel vasto firmamento dell'astrologia, si nasconde un aspetto oscuro e intrigante: la gelosia. Mentre le stelle influenzano le nostre personalità in molteplici modi, alcuni segni zodiacali sembrano portare con sé una predisposizione particolare alla gelosia. In questo articolo, esploriamo in modo oggettivo e analitico i segni più inclini a provare questa emozione intensa, scrutando le caratteristiche astrologiche che potrebbero alimentare la gelosia.

I 5 segni zodiacali più gelosi

Nonostante la gelosia sia un tratto abbastanza comune in amore, le stelle ci dicono che ci sono dei segni zodiacali più inclini a provarla. Ecco quali sono.

1. Cancro

Il Cancro è uno dei segni più sensibili del firmamento ed è noto per essere legato alla famiglia e agli affetti in generale. Proprio per questo motivo, il segno può provare gelosia quando percepisce una distanza o freddezza dalla persona a cui ha dato tutto il suo affetto: ha paura che il distacco possa provocare uno sconvolgimento della sua stabilità quotidiana.

In ogni caso, il Cancro, non farà mai scenate di gelosia eclatanti, ma piuttosto punterà sul senso di colpa.

2. Scorpione

Altro segno d'acqua, lo Scorpione è uno dei segni più passionali dello zodiaco. È un segno tendenzialmente misterioso ed è quindi attratto da tutto ciò che è oscuro, poco chiaro e che si mostri ai suoi occhi come una sfida da superare.

Quando però lo Scorpione dona fiducia, non ammette che questa venga tradita: allora può diventare anche sospettoso e geloso e, se la sua intuizione si rivela vera, è anche molto vendicativo e sicuramente la farà pagare cara.

3. Toro

Il Toro è un segno tendenzialmente calmo e paziente. Come tutti i segni di terra, non si fa prendere dalle emozioni, anzi è molto pragmatico ma anche molto legato alla sua quotidianità, che difende con tutto sé stesso. Infatti, se sente che questa possa essere intaccata da terzi, allora tende a provare gelosia o addirittura possessione.

C'è da dire però che la sua razionalità non gli fa perdere le staffe: insomma, il Toro manifesta la sua gelosia solo quando è sicuro di avere delle prove concrete di mancanza di fiducia. Se non ha delle certezze, tende a reprimerla, tenendo per sé tutti i suoi dubbi.

4. Ariete

I nati sotto questo segno sono persone molto orgogliose. È anche conosciuto come il segno più impulsivo, quindi questi due ingredienti mostrano una predisposizione alla gelosia. E la sua reazione, a differenza di quella del Toro, sarà sicuramente forte e magari rischia di dire qualcosa senza riflettere.

Inoltre, quando è stato ferito nell'orgoglio, l'Ariete chiude definitivamente i rapporti con la persona che l'ha tradito, senza ripensamenti.

5. Leone

Ma anche il Leone, come l'Ariete, è un segno di fuoco e come il precedente è particolarmente orgoglioso. Non solo: il Leone è un segno che vuole stare al centro dell'attenzione e vuole essere ammirato: quando il partner non gli mostra tutte le premure che richiede, allora può iniziare a provare gelosia.

Non bisogna mai rubare la scena a un Leone, perché lì si sentirà profondamente attaccato sul personale e farà di tutto per far brillare di nuovo le luci della ribalta su di sé.