Se da un lato ci sono persone che davanti ai fastidiosi ostacoli della vita mostrano una grande pazienza e non si arrabbiano mai, dall’altro ci sono coloro che – al contrario – esplodono subito per il più piccolo contrattempo. Ma più di tutti bisognerebbe preoccuparsi di coloro che non si arrabbiano subito, piuttosto nascondono il loro rancore per poi mettere in atto la loro vendetta nel momento più opportuno. A questo punto, come capire da chi bisogna stare attenti? Ecco quali sono i segni più inclini all’odio e cosa li fa scattare.

I 4 segni zodiacali che sono più inclini all’odio

Ogni segno zodiacale porta con sé pregi e difetti e ci sono persino quelli che più di altri nutrono rancore, tendono a innervosirsi e persino a odiare. La classifica ti sorprenderà.

1. Capricorno

Conosciamo tutti la testardaggine del Capricorno e il suo amore per la stabilità, due elementi che si riflettono anche nel suo modo di odiare, che talvolta si rivela costante e determinato. Anche se a volte ha dei momenti di rabbia incontrollati verso chi non apprezza particolarmente, di solito odia coloro che mettono in dubbio le sue capacità e non prendono in considerazione le sue opinioni. In tal caso, il modo in cui esprime i suoi sentimenti è ridicolizzando colui o colei che ha scatenato la sua ira.

2. Scorpione

“La vendetta è un piatto che va servito freddo” e per lo Scorpione è il modo migliore per manifestare il proprio odio. Non alza la voce e non fa scenate, al contrario studia bene che cosa fare e crea vendette complesse, silenziose e al contempo micidiali. Non c’è fretta nella sua vendetta perché nessuno può metterlo in ridicolo e scamparla.

Per finire, non può essere una sorpresa che due dei segni zodiacali meno pazienti siano anche tra i più inclini all’odio.

3. Vergine

La Vergine ama la sua vita perfettamente organizzata e non perdona chi scompiglia i suoi piani, per non parlare di coloro che considera banali e poco stimolanti. Frecciatine e commenti velenosi sono ciò a cui si devono preparare coloro che, per loro sfortuna, ricevono l’odio della Vergine.

4. Acquario

Da un lato è amichevole e vorrebbe vivere in armonia e serenità con tutti, dall’altro però quando si arrabbia non conosce limiti. Sembra che non ci sia una via di mezzo, ma il suo odio non è completamente ingiustificato. Infatti, ciò che fa scattare l’Acquario sono le persone egoiste, approfittatrici e manipolatrici… Insomma, non prende alla leggera i torti subiti e manifesta subito e senza problemi ciò che prova.