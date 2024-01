Se fai parte di questa Top 5, il tuo è uno dei segni più sensibili dello zodiaco

La sensibilità è una qualità umana intrinseca che svolge un ruolo significativo nella quotidianità e può variare da persona a persona. Gli individui sensibili, generalmente, tendono a essere empatici e a reagire intensamente alle emozioni altrui, sviluppando una grande connessione. Tuttavia, per il benessere personale, è fondamentale mantenere un rapporto di equilibrio tra la sensibilità e la gestione delle proprie emozioni. Scopriamo quindi quali sono i 5 segni zodiacali più sensibili e per cosa si contraddistinguono dagli altri.

I 5 segni zodiacali più sensibili: parola di oroscopo

Tra i 12 segni che costituiscono lo zodiaco ne troviamo alcuni che, più di altri, sono tipicamente considerati i più sensibili. Si tratta di persone dotate di un sesto senso molto forte, capace di captare i numerosi costituenti emotivi che caratterizzano la nostra vita di tutti i giorni.

Tuttavia, è proprio la loro sensibilità a renderli talvolta un po' permalosi ed è facile urtarli con poco. Ecco una classifica dei 5 segni zodiacali più sensibili, dal meno al più emotivo. Il primo non vi deluderà!

5. Vergine

La Vergine è spesso percepita come uno dei segni più sensibili, perché trova facilmente un senso di compassione e di attenzione per gli altri. Attraverso la loro capacità di analisi e dedizione, i nati sotto questo segno sono sempre disponibili ad aiutare il prossimo.

Tuttavia, spesso rischiano di vedere la negatività anche dove non c'è, prendendo molte cose sul personale. Il loro problema, infatti, ricade nel prestare troppa attenzione a ciò che gli altri dicono o pensano.

4. Acquario

I nati sotto il segno dell'Acquario sono considerati idealisti, ma anche sensibili alle ingiustizie e alle sofferenze altrui. Anche se non esternano particolarmente i loro sentimenti e le proprie emozioni, questo non significa che non li provino.

Infatti, tendono spesso a creare un muro emotivo tra sé e il mondo esterno in modo tale da sentirsi sicuri e protetti al tempo stesso. Tuttavia, questo porta spesso le persone a ritenere i nati sotto il segno dell'Acquario freddi e privi di emozioni. Eppure non è così...

3. Pesci

I Pesci, in quanto segno d'acqua, rappresentano la sfera emotiva in tutti i suoi aspetti: dalla gioia alla paura, fino alle turbolenze emotive. In particolare, i nati sotto il segno dei Pesci sono noti per la loro inclinazione a sognare e per il loro spirito di compassione.

Inoltre, perché governati da Nettuno, simbolo di spiritualità e illusione, dimostrano spesso di avere un grande senso di apertura verso gli altri, con una dote empatica quasi "psichica".

Il loro più grande vantaggio è però quello di saper mantenere un perfetto equilibrio tra l'emozione e la praticità.

2. Scorpione

Lo Scorpione è un segno che, per natura, è percepito come intenso e misterioso. Nonostante questo però, sotto la sua corazza si nasconde una grande sensibilità.

Inoltre, in quanto governati da Plutone e Marte, i nati sotto il segno dello Scorpione sono associati alla trasformazione e alla passione. Infatti, possono essere considerati leali e protettivi, sviluppando legami profondi e significativi.

La loro sensibilità, tuttavia, può manifestarsi attraverso una forte reattività emotiva agli eventi della quotidianità.

1. Cancro

Sei del Cancro? Allora saprai perfettamente che basta molto poco per colpire il tuo animo ipersensibile, sia in senso positivo sia negativo.

I nati sotto questo segno, infatti, sono generalmente molto comprensivi e danno valore anche alle piccole cose. Inoltre, in quanto segno dominato dalla Luna, sono passionali, estremamente emotivi e intimi.

Tuttavia, rischiano di essere permalosi e insicuri, ma sanno anche come difendersi quando si sentono sopraffatti dall'arroganza altrui.

