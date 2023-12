Brutte notizie per questi 5 segni zodiacali: sono i più sfortunati del 2024

Vuoi conoscere quali sono i segni zodiacali che avranno più sfortuna nel nuovo anno? Ecco la classifica definitiva. Pensi che sia alle porte un 2024 favoloso? Se fai parte di uno di questi 5 segni, ti conviene non cantare vittoria troppo presto.

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, è naturale cercare indicazioni su cosa ci riserva il destino. Per i fanatici dell'astrologia, il 2024 potrebbe portare sfide particolari a certi segni.

Non si parla di fortuna, però: ecco la classifica dei 5 segni zodiacali che saranno più sfortunati in amore, amicizia e finanze durante il 2024.

La classifica del 5 segni zodiacali più sfortunati nel 2024

Nel 2024 i pianeti di Giove e Saturno avranno degli importanti spostamenti nel cielo, che contribuiranno a definire quale siano i segni più sfortunati.

Saturno infatti continuerà a transitare nel cielo dei Pesci, mentre Giove passerà da quello del Toro a quello dei Gemelli.

Questi sono infatti i segni maggiormente sfortunati in questo 2024. Ma non c'è da preoccuparsi: le cose potrebbero migliorare quando meno ce lo si aspetta. Magari ribaltare la situazione e finire tra i maggiormente fortunati.

A seguire gli altri segni che avranno dei problemi in amore, finanze e amicizia nel nuovo anno: ecco cosa devi sapere...

1. Gemelli

Se per i Gemelli il 2023 è stato un anno complesso, il 2024 non sarà da meno: soprattutto in amore potrebbero sperimentare turbolenze emotive nelle relazioni consolidate o che si formeranno proprio nel corso del nuovo anno. Dovranno affrontare questioni irrisolte e trovare un equilibrio tra dare e ricevere.

Amicizia

Le amicizie potrebbero essere messe alla prova per i Gemelli, che potrebbero sentirsi emotivamente distanti dagli amici più stretti. Una comunicazione aperta si rivelerà la giusta chiave di svolta.

Lavoro

Nel lavoro, i Gemelli dovrebbero essere attenti alle dinamiche di squadra. Collaborare con colleghi e affrontare le sfide con dedizione contribuirà al successo professionale.

Soldi

Sul fronte finanziario i Gemelli dovrebbero fare attenzione agli investimenti rischiosi e pianificare attentamente le spese per evitare sorprese sgradevoli. L'organizzazione e l'attenzione sono infatti la chiave di tutto, per non lasciarsi cogliere impreparati!

2. Pesci

Saturno purtroppo non dà tregua e questo lo sanno bene i Pesci, che potrebbero ritrovarsi in situazioni complesse anche questo 2024. Non c'è da preoccuparsi: anche se ci si troverà ad affrontare sfide comunicative, nelle relazioni sarà necessario chiarire i propri sentimenti con il partner per evitare spiacevoli incomprensioni.

Amicizia

Le amicizie potrebbero richiedere uno sforzo extra da parte dei Pesci. Essere aperti e disposti a compromessi contribuirà a rafforzare legami importanti, sia con nuove conoscenze sia con amici di lunga data.

Lavoro

Nel lavoro, i Pesci dovrebbe cercare nuove opportunità per crescita e sviluppo professionale: essere proattivi porterà a risultati positivi!

Soldi

Sul versante finanziario, i Pesci dovrebbero essere cauti nelle spese e considerare opzioni di risparmio per evitare situazioni stressanti.

3. Vergine

Terzo in classifica: nel 2024 le relazioni sentimentali delle Vergini potrebbero essere colpite da diversi malintesi. La chiave per uscire da situazioni difficili sarà la pazienza e la volontà di ascoltare il partner.

Amicizia

Nell'ambito dell'amicizia, le Vergini dovrebbero prestare attenzione alle dinamiche di gruppo: nel caso di nuove conoscenze all'interno del gruppo di amici è bene evitare giudizi affrettati. Questo contribuirà sicuramente a mantenere legami positivi.

Lavoro

Nel lavoro, le Vergini dovrebbero concentrarsi sulla gestione del tempo e delle responsabilità. Organizzarsi efficacemente porterà a risultati gratificanti.

Soldi

Le finanze delle Vergini potrebbero richiedere una gestione oculata. Pianificare e organizzare non è mai un problema per le precise e meticolose Vergini, ma è bene tenere a mente che risparmiare sarà cruciale in questo 2024.

4. Scorpione

Gli Scorpioni si trovano appena fuori dal podio, ma se non fanno attenzione potrebbero peggiorare la propria situazione e scalare la classifica. Nel nuovo anno potrebbero dover affrontare dinamiche complesse nelle relazioni amorose;. Per questo motivo, è fondamentale la trasparenza e la comprensione reciproca.

Amicizia

Nell'ambito dell'amicizia, gli Scorpioni dovrebbero essere consapevoli delle proprie reazioni emotive: nelle situazioni difficili mantenere la calma contribuirà a preservare le amicizie, anche quelle di lunga data.

Lavoro

Nel lavoro, gli Scorpioni dovrebbero concentrarsi sulla comunicazione efficace con i colleghi. Costruire relazioni positive sul luogo di lavoro sarà cruciale.

Soldi

Gli Scorpioni, noti per la loro impulsività, dovrebbero essere cauti con gli investimenti rischiosi e concentrarsi su strategie finanziarie a lungo termine.

Anche se manca la pazienza affidatevi a chi vi vuole bene e desidera solo il meglio per voi!

5. Capricorno

I Capricorno chiudono questa classifica all'insegna della sfortuna: nel 2024 potrebbero avere problemi con il partner nella comunicazione e in problemi esterni alla coppia.

Lavorare insieme sarà fondamentale per superare le sfide, rafforzando i legami.

Amicizia

Nell'ambito dell'amicizia, i Capricorno hanno dei problemi legati alla loro personalità. Sono costantemente occupati nel lavoro e negli hobby, ma - al contrario - dovrebbero lasciarsi andare e dedicare del tempo a coltivare relazioni, soprattutto se nuove.

Lavoro

Nel lavoro, i Capricorno dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo delle competenze. L'investimento nel proprio percorso professionale porterà a progressi significativi.

Soldi

Potrebbe essere a rischio la gestione dei finanziaria in questo 2024: pur essendo pratici e obiettivi, i Capricorno tendono a spendere più di quello che dovrebbero. Una gestione attenta delle finanze eviterà questi piccoli inconvenienti.