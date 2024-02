Cerchi un partner fedele? Ecco i 5 segni più sinceri in amore di cui fidarsi

L'astrologia può aiutarti a capire se il tuo partner e chi ti sta intorno è sincero con te. Ecco i segni più sinceri, che non hanno peli sulla lingua e, soprattutto, non dicono bugie.

Si sa, la sincerità è la base per ogni tipo di rapporto. Quello che però non tutti sanno, è che la propensione alla sincerità può essere dedotta in base al segno zodiacale. Vediamo insieme i 5 segni zodiacali più sinceri in amore (e non solo).

Sommario:

1. Quali segni zodiacali sono i più sinceri? Ecco i primi 5 2. Qual è il segno più finto? 3. Qual è il segno zodiacale più fedele in amore?

Quali segni zodiacali sono i più sinceri? Ecco i primi 5

5. Vergine

Quinto posto per la vergine. Le persone nate tra la fine di agosto e settembre sono spesso sincere. In genere chi nasce sotto il segno della vergine è molto preciso, per questo tiene a tutti i suoi rapporti. Fosse esclusivamente per lei, non vorrebbe mai ingannare nessuno. Non è però raro vederle mentire: a volte possono dire delle piccole "bugie bianche" per non ferire il prossimo. Quindi, se il tuo partner è della vergine non farti problemi a credergli: ti mentirà solo ed esclusivamente su cose di poco conto. Per il resto, è il compagno ideale.

4. Cancro

La maggior parte delle persone nate sotto il segno del Cancro è molto fragile: occhio a mentirgli! Proprio per questo, le persone del Cancro non sono propense all'inganno. Soprattutto, sono si arrabbiano facilmente: se mentite con loro, non avrete possibilità di tornare indietro.

3. Leone

Di un leone ti puoi fidare. Occhio però a chiedergli la verità, perché potrebbe non fermarsi più! Alla fine ti potresti addirittura pentire di averlo fatto. Il leone, come tutti i segni di fuoco, è sincero e affidabile ma anche geloso e passionale. Niente lo fermerà dal dirti la verità, anche se questo potrebbe risultare sconveniente. Partner di tutto il mondo: fidatevi! Ma non osate chiedere troppo.

2.Ariete

L'ariete è al secondo posto, non a caso è un segno di fuoco! Molto spesso nell'essere completamente sinceri gli ariete ci vanno giù pesante, ma di norma sono molto affidabili. L'ariete piace proprio perché leale e sincero. Se il vostro partner è un ariete, occhio a non prendersela facilmente con lui: sarà sempre sé stesso senza scusarsi mai, anche se, a volte, dovrebbe proprio farlo!

1. Sagittario

Al primo posto troviamo un altro segno di fuoco: ormai lo schema è chiaro! I più passionali sono sempre i più sinceri. Il sagittario è il segno più anarchico e caotico, ma non lasciatevi ingannare: non si farà problemi nel dirvi la verità. L'onesta dei sagittario è brutale, e a volte la sua mancanza di tatto può lasciare senza parole. Ma tra tutti i segni è sicuramente quello più onesto e sincero, ed è una qualità da non sottovalutare, specie di questi tempi..

Qual è il segno zodiacale più finto?

Fino ad ora abbiamo parlato di sincerità: ma qual è il segno zodiacale che dice più bugie?

I gemelli sono i più abili mentitori di tutto lo zodiaco. Grazie alla loro doppia faccia, coloro che nascono sotto il segno dei gemelli sanno modificare la realtà a proprio piacimento, e nel farlo sono estremamente abili. Fate attenzione!

Qual è il segno zodiacale più fedele in amore?

Spesso fedeltà e sincerità vanno di pari passo, ma non è questo il caso. Infatti, il segno più fedele in amore non è nessuno di quelli citati in precedenza: stiamo parlando del toro. I nati sotto questo segno ricercano per natura la stabilità, caratteristica che li rende estremamente fedeli e devoti al partner.