Chi è Selen: età, carriera, vita privata, marito, figli, cosa fa oggi

Chi è Selen? Ha avuto un lungo passato nel cinema a luci rosse, in televisione e nel cinema tradizionale. L'annuncio è stato ufficiale e l'ex pornoattrice parteciperà al popolare reality show L'isola dei famosi 18. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Selen: età, carriera cinematografica e televisiva

Selen è il nome d'arte di Luce Caponegro, nata a Roma, sotto il segno del Sagittario, il 7 dicembre 1966. Attualmente ha 57 anni e prima della fine dell'anno spegnerà 58 candeline. Del suo passato si sa ben poco, solo che si è trasferita da giovanissima con la sua famiglia a Ravenna, in Emilia Romagna.

Ha girato il suo primo film a luci rosse a 26 anni e prima di entrare nell'industria cinematografica del porno ha anche partecipato alla trasmissione Il gioco dei 9, condotto da Raimondo Vianello.

La sua consacrazione nel cinema porno risale al 1993, quando ha lavorato con il regista Alex Perri nella pellicola Signore scandalose di provincia. Da quel momento la sua carriera è stata in ascesa e all'attivo ha recitato in ben 48 pellicole pornografiche.

Selen non è stata solo una delle pornoattrici più amate dagli italiani, ma il suo talento è stato apprezzato anche fuori dai confini nazionali. In tutta la sua carriera, nel periodo che va dal 1993 al 1999, ha vinto ben 17 premi per le sue interpretazioni e ha partecipato a diverse edizioni degli Hot d'or.

Per quanto riguarda il cinema e la televisione tradizionali, Selen ha recitato in alcune pellicole, tra queste si ricordano sicuramente: Il giorno + bello (2005) e Ho ucciso Napoleone (2015). Ha inoltre recitato in una puntata della serie televisiva Distretto di Polizia 3 interpretando sé stessa.

Nel 2004 ha partecipato alla prima edizione del reality show La Fattoria.

Cosa fa ora Luce Caponegro

Luce Caponegro, in arte Selen, ha detto addio al mondo del porno e l'ultimo film che ha girato risale al 2000, fatta eccezione la pellicola Desiderando Selen che è una raccolta di film già editi uscita nel 2003.

Non si sa di preciso che professione stia svolgendo Selen ma sappiamo che per un periodo di tempo si era allontanata dai riflettori. Come aveva spiegato in un'intervista a Dagospia:

Sentivo la necessità di staccarmi da quell’ambiente che non è per niente facile ed estremamente competitivo. Avevo voglia di vivere una vita normale.

Dopo un lungo periodo di pausa, Selen tornerà in Tv come concorrente del reality show L'isola dei famosi 18.

Chi è il marito di Selen

Non si sa se Selen, ad oggi, sia sposata o stia frequentando qualcuno perché per molti anni è stata lontana dal mondo dello spettacolo. In passato ha avuto molti flirt con persone più o meno famose.

Il suo primo marito è stato Fabio Albonetti con cui ha avuto un figlio. Dopo la fine di questo matrimonio ha sposato l'ex calciatore Nicola Zanone, con il quale ha avuto il suo secondo figlio nel 2006. Infine, nel 2012, si era unita in matrimonio con Antonio Putortì con il quale ha lavorato presso il centro di benessere olistico chiamato Luce. I due coniugi hanno però divorziato nel 2015.

