Selvaggia Lucarelli: quando esce il libro Il vaso di Pandoro dedicato ai Ferragnez?

Con una serie di Instagram Stories leggermente provocatorie, Selvaggia Lucarelli ha annunciato l'uscita del libro Il vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez. Vediamo quando esce e in che modo analizza il 'fenomeno' Chiara Ferragni - Fedez.

Selvaggia Lucarelli annuncia il libro sui Ferragnez: quando esce?

Qualche giorno fa, Selvaggia Lucarelli ha annunciato di avere una sorpresa 'librosa' per i suoi affezionati lettori. Nelle ultime ore, con una serie di Instagram Stories leggermente provocatorie, ha svelato il titolo: Il vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez.

Pubblicato da Paperfirst, casa editrice de Il Fatto Quotidiano, il libro ripercorre la storia di Chiara Ferragni e Fedez, analizzando i motivi che li hanno portati dalle stelle alle stalle. Via Instagram, la Lucarelli ha fatto sapere:

Per evitare di fare la fine dei Ferragnez bisognerebbe cominciare a chiedersi: ma non è che è stato tutto troppo facile? Comunque non è vero che in copertina c’è solo lei. Se cercate bene c’è anche lui. Ma dovete conoscere il suo soprannome (quello che gli ho dato io) che tra l’altro fu profetico. (...) La storia di un’inchiesta. Una nuova inchiesta. L’analisi sociologica di una caduta.

Quando esce il libro dedicato ai Ferragnez di Selvaggia? Al momento, non abbiamo ancora una data ufficiale. Sappiamo che intorno all'8 maggio sarà possibile pre-ordinare Il vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez, per cui immaginiamo che sarà disponibile per la lettura intorno a metà o fine maggio.

Il vaso di Pandoro: Selvaggia Lucarelli ha studiato una copertina ad hoc

Per il libro dedicato al 'fenomeno' Chiara Ferragni-Fedez, Selvaggia Lucarelli ha studiato una copertina ad hoc. La giornalista, che è stata la prima a porsi qualche domanda sulla beneficenza legata al pandoro Balocco, ha piazzato in prima pagina l'imprenditrice, scegliendo uno dei look che ha sfoggiato al Festival di Sanremo 2023.

Non un abito a caso, ma quello con cui Chiara suggeriva "Pensati libera", sostituendo la scritta con il titolo del libro. C'è anche Fedez, ma soltanto coloro che conoscono il soprannome dato al rapper da Selvaggia riescono a identificarlo. Parliamo della "falena", posizionata all'altezza della spalla sinistra dell'imprenditrice. La Lucarelli ha ribattezzato Federico Lucia con questo nomignolo all'indomani di Sanremo, dopo il bacio 'scandalo' con Rosa Chemical. Nel suo podcast Il Sottosopra, la giornalista aveva tuonato: