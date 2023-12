Come fare per sentire meno freddo? Ecco il trucco dei Marines

Vuoi combattere il freddo in inverno e trovare nuovi modi per sentire meno freddo? Scopri il metodo usato dai Marines.

Mancano pochi giorni all'arrivo della stagione invernale, anche se in alcune zone in Italia le temperature hanno già toccato lo zero scendendo vertiginosamente rispetto le temperature miti tipiche dell'autunno. Gli amanti del caldo e delle belle giornate di sole dovranno rassegnarsi perché ciò che caratterizza questo periodo sono giornate corte e temperature basse.

Ma per sentire meno freddo c'è un metodo attuato dai Marines americani che promette di essere efficiente in modo da poter affrontare la stagione invernale in un modo meno traumatico.

Il metodo dei Marines per sentire meno freddo

La Marina statunitense, meglio nota come United States Marine Corp, è la sezione militare dedicata alla marina degli Stati Uniti. Il loro addestramento prevede rigide regole da seguire e, uno dei problemi che devono affrontare coloro i quali decidono di intraprendere questa carriera è proprio la gestione del freddo. In mare aperto le temperature possono essere davvero rigide, quindi è importante essere preparati.

Ci sono alcuni accorgimenti che possono essere messi in atto per sentire meno freddo. Uno studio condotto da John Castellani ha messo in evidenza i metodi usati dai Marines americani per studiare il rapporto tra uomo e freddo. Il fisiologo dell'esercito statunitense ha evidenziato che i metodi messi in atto dalle forze dell'esercito americano sono efficaci per permettere al corpo umano di abituarsi al freddo.

Da questo studio è emerso che per sentire meno freddo non serve coprirsi di tanti strati di vestiti e bere bevande contro il freddo. Tutt'altro, il trucco per abituarsi al freddo è proprio stare a contatto con il freddo. Sembra un'assurdità. E invece è proprio così. Il corpo deve abituarsi alle basse temperature. E per farlo, ovviamente, si può partire da piccoli gesti quotidiani, come fare la doccia fredda. Bastano anche solo 15 secondi di acqua fredda per abituarsi rapidamente al gelo. Anche se devono prestare attenzione le persone che hanno malattie cardiache perché in questo caso il freddo potrebbe indurre a problematiche.

Cosa fare per sentire meno freddo

Se l'obiettivo è quello di diventare più resistenti al freddo, ci sono una serie di azioni che si possono mettere in atto che provengono proprio dai Marines:

• abbassare di qualche grado il termostato

• togliere qualche strato di vestiti

• trascorrere più tempo all'aperto

Fare queste operazioni poco alla volta consente al corpo umano di abituarsi lentamente al freddo e di essere a proprio agio con esso. In aggiunta, c'è un trucco per "ingannare" il cervello. Basta applicare una sciarpa al collo, che è la zona del corpo in cui il cervello rileva la temperatura. Se il collo è al caldo, il cervello verrà ingannato credendo che faccia più caldo. Si tratta di un trucco davvero efficace che sfrutta lo stesso principio per ingannare il cervello quando in estate per sentire meno caldo si applica un panno fresco.

Insomma, sembra proprio che il metodo migliore per abituarsi a vivere a temperature basse sia proprio quello di essere a contatto con il freddo. In questo modo il corpo non subisce uno shock termico dovuto agli sbalzi di temperatura tra l'interno e l'esterno delle abituazioni.