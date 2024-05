Classe 1970, Serena Bortone è una nota giornalista Rai, venuta agli onori della cronaca in seguito al caso Scurati e pronta a lasciare con ogni probabilità l’azienda statale, magari per passare a Mediaset. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Serena Bortone, le origini e la scalata verso il successo

Serena Bortone, sebbene non fugga dai riflettori, tenta di tener le luci spente sulla sua vita privata. Nasce a Monopoli, in Puglia, ed eredita dalla madre la passione per la letteratura con i libri di Don Milani. Da adolescente trascorre varie estati a Londra, ma la sua vita professionale si dispiega tra Roma e Milano.

La sua carriera inizia nella redazione del programma Alla ricerca dell’arca, che va in onda su Rai3 nel 1989. Da lì spicca il volo, proseguendo come autrice nelle docufiction Avanzi e Ultimo Minuto. Solo cinque anni dopo collabora con il programma di inchiesta Mi manda Lubrano – poi diventato Mi manda RaiTre – ed è inviata per i collegamenti in diretta.

Si affaccia al giornalismo politico, autrice e poi conduttrice per TeleCamere, non abbandonando mai del tutto le inchieste con Mi manda RaiTre. Il suo interesse e il suo impegno emergono anche grazie al contributo dato al programma Tatami, in cui si affrontano argomenti ritenuti “scomodi”.

Il programma Agorà segna una costante nella sua vita: inizia come autrice durante la prima edizione, per poi assumere il ruolo di conduttrice dal 2017 al 2020.

Negli ultimi anni, Serena Bortone si è fatta conoscere soprattutto per essere la conduttrice e l’autrice di “Oggi è un altro giorno”, il talk-show pomeridiano di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì. Qui la Bortone ha dimostrato la sua abilità nell’intervistare personaggi famosi e nel trattare temi di attualità, ottenendo grande successo di pubblico e di critica.

La vita privata di Serena Bortone

Nonostante la riservatezza della conduttrice, la sua vita privata è finita più volte al centro del gossip. Serena Bertone non si è mai sposata, ma corrono diverse voci sul suo partner.

A seguito di diverse indiscrezioni relative alla sua vita sentimentale, la sua dolce metà sembrerebbe essere il giovanissimo direttore d’orchestra Lorenzo Viotti, classe 1990. Viotti aveva partecipato alla sua trasmissione televisiva Oggi è un altro giorno e la scintilla sarebbe scoccata dopo uno scambio di battute: “Dovresti provare a saltare da un aereo con il paracadute“ avrebbe detto Viotti. “Magari insieme“, avrebbe replicato lei.

Successivamente sarebbero stati avvistati fuori a cena, ma la riservatezza di entrambi rende difficile conoscere i dettagli.

Serena Bortone e la maternità

“La mia identità non dipende dall’essere madre. Non mi è mai capitato, non l’ho cercato un figlio, non l’ho inseguito. È andata cosi”.

È questa la risposta data da Serena Bortone a quanti le chiedono spiegazioni in merito alla mancata maternità, che – come più volte sottolineato dalla giornalista – “non rende meno donna” e “non classifichi come esser donna”. La ricerca dell’identità, di ciò che si è e di ciò che si vuole essere, proviene dall’interno e non da etichette sociali.

Serena Bortone e il “caso Scurati”

La Bortone è stata anche protagonista del “caso Scurati” che ha scosso la Rai in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile del 2024. In aperta contestazione con l’azienda, infatti, la giornalista aveva deciso di leggere comunque il monologo dello scrittore, gesto non molto apprezzato dai vertici Rai che potrebbe costarle il posto.

Serena Bortone a Verissimo, possibile passaggio a Mediaset?

Domenica 5 maggio 2024, la giornalista è ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5. Proprio il tempismo di questo annuncio fa chiacchierare i più maliziosi, che vedrebbero la Bortone vicina a un passaggio al Biscione in seguito alla conclusione del suo programma Chesarà…