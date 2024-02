Chi è Sergio Assisi: vita privata e curiosità sull'attore e regista napoletano

Attore in attività da quasi trent'anni, Sergio Assisi è tornato recentemente in televisione con la fiction Rai Gloria, dove recita accanto a Sabrina Ferilli. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Sergio Assisi: chi è l'attore e regista napoletano

Classe 1972, Sergio Assisi è nato il 13 maggio a Napoli, sotto il segno zodiacale del Toro, da mamma casalinga e da papà rilegatore di libri. Appassionato di recitazione fin da ragazzino, nel 1992 si è iscritto Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Bellini della sua città. Notato da Livio Galassi, viene scelto per lo spettacolo teatrale George Dandin di Molière. A questa prima apparizione ne sono seguite tante altre.

Il debutto al cinema è datato 1998 ed è merito di Lina Wertmüller, che lo ha scelto come protagonista di Ferdinando e Carolina. Grazie a questa interpretazione, Sergio è stato candidato al Globo d'Oro come miglior attore. A questo punto, la sua carriera ha spiccato il volo.

Tra i tanti film per la tv e per il cinema che hanno visto Assisi all'opera si ricordano: L'uomo della fortuna, Guardiani delle nuvole, Amore e libertà - Masaniello (premiato come miglior attore al Salerno International Film Festival), Una coppia modello, Fratelli unici, Elisa di Rivombrosa, Capri, Il commissario Nardone, L'allieva e Gloria.

Sergio ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Come regista, invece, ha debuttato nel 2014, con il film A Napoli non piove mai. Non solo cinema e televisione, Assisi è anche scrittore. All'attivo ha quattro libri: Spazza Napoli (2008), San Giuseppe, facci vincere lo scudetto fino al 3000 (e pure una decina di coppe internazionali (2009), Strapazza Napoli Vol.2 (2012) e Quando l'amore non basta (2013).

Chi è la fidanzata di Sergio Assisi?

Per quanto riguarda la vita privata, Sergio Assisi è sempre stato molto geloso. Sappiamo che in passato. precisamente dal 2004 al 2011, ha avuto una lunga relazione con la collega Gabriella Pession. In una vecchia intervista al settimanale Vanity Fair, la protagonista della fiction La Porta Rossa ha dichiarato:

Era il mio compagno, la mia famiglia, il mio amico. Era troppo, forse ci eravamo isolati e litigavamo tanto. Mio nonno mi ha insegnato che le cose malate vanno tagliate, altrimenti vanno in cancrena. E io ho preso in mano le forbici per recidere la storia con un uomo che ho amato molto e da cui mi sono dovuta staccare perché ero rimasta sola a cercare di salvarci.

Definito scapolo d'oro, attualmente l'attore dovrebbe essere single. Non si è mai sposato e non ha avuto figli. Qualche anno fa, sempre a Vanity Fair, ha parlato così della sua vita sentimentale:

Io non mi sono sposato, non ho avuto figli, faccio solo guai, faccio soffrire le persone e soffro anche io. Che devo dire? Sono un don Giovanni? Forse una volta. Io sono innamorato dell’amore e delle belle donne. (...) Sono anni che sono in grazia di Dio, senza una donna fissa. E non mi butterò in una storia finché non troverò qualcuno che mi faccia brillare gli occhi. L’amore non è un mio pensiero fisso: se accade, accade. Aspetto d’essere investito da emozioni forti che mi tolgano il respiro. Altrimenti resterò felicemente single.

Quanto è alto Sergio Assisi?

Sergio Assisi è alto 1 metro e 83 centimetri.